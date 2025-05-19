Описание

Abnormal State: Otome Love — это увлекательный отомэ-роман с захватывающим сюжетом, прекрасной графикой в стиле манга/аниме и множеством уникальных персонажей. В игре представлена высокая вариативность событий, и каждое принятое решение влияет на развитие искусно сплетенного сценария.





Главный персонаж оказывается в загадочной игровой реальности, где ей сообщают, что ей нужно найти истинную любовь или столкнуться с смертью. У неё есть всего тридцать дней, чтобы принять решение, и каждый день будет принимать решающее значение в развитии сюжета. Игрок берет на себя роль этой героини и вступает в увлекательное путешествие по этой параллельной реальности. Встреча с различными персонажами и событиями станет ключевым моментом в их поисках любви и смысла жизни. От выбранных действий зависит, к кому главная героиня может почувствовать особое влечение и страсть, а кто станет её верным спутником или врагом.





Система выбора в игре позволяет игроку принимать уникальные решения, которые в итоге определят её судьбу и конечный исход. Каждое прохождение приводит к различным финалам, и это позволяет наслаждаться игрой снова и снова, чтобы исследовать все возможные сценарии.



Abnormal State: Otome Love — это погружение в захватывающий мир романтики, загадок и таинств, где вам предстоит принимать сложные решения и искать своё истинное предназначение. Вам предстоит открыть новые грани человеческих чувств, познакомиться с уникальными персонажами и исследовать свои истинные чувства, чтобы найти свою истинную любовь или стать сильнее, стоя перед вызовами и опасностями этой загадочной реальности.