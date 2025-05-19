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Abnormal State : Otome Love (Мод, Премиум выборы)

Abnormal State : Otome Love (Мод, Премиум выборы) 1.2.2

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
CARPE Corp.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 828
Скриншоты
Описание

Abnormal State: Otome Love — это увлекательный отомэ-роман с захватывающим сюжетом, прекрасной графикой в стиле манга/аниме и множеством уникальных персонажей. В игре представлена высокая вариативность событий, и каждое принятое решение влияет на развитие искусно сплетенного сценария.


Главный персонаж оказывается в загадочной игровой реальности, где ей сообщают, что ей нужно найти истинную любовь или столкнуться с смертью. У неё есть всего тридцать дней, чтобы принять решение, и каждый день будет принимать решающее значение в развитии сюжета. Игрок берет на себя роль этой героини и вступает в увлекательное путешествие по этой параллельной реальности. Встреча с различными персонажами и событиями станет ключевым моментом в их поисках любви и смысла жизни. От выбранных действий зависит, к кому главная героиня может почувствовать особое влечение и страсть, а кто станет её верным спутником или врагом.


Система выбора в игре позволяет игроку принимать уникальные решения, которые в итоге определят её судьбу и конечный исход. Каждое прохождение приводит к различным финалам, и это позволяет наслаждаться игрой снова и снова, чтобы исследовать все возможные сценарии.


Abnormal State: Otome Love — это погружение в захватывающий мир романтики, загадок и таинств, где вам предстоит принимать сложные решения и искать своё истинное предназначение. Вам предстоит открыть новые грани человеческих чувств, познакомиться с уникальными персонажами и исследовать свои истинные чувства, чтобы найти свою истинную любовь или стать сильнее, стоя перед вызовами и опасностями этой загадочной реальности.


Информация о модах

МЕНЮ МОД

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Примечание : включите мод перед входом в эпизод.

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 Теги темы: Новеллы

Скачать Abnormal State : Otome Love (Мод, Премиум выборы) v1.2.2 MOD APK

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Скачать Abnormal State : Otome Love (Мод, Премиум выборы) 149 Мб Ссылка 2 149 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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