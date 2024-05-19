Crush Crush - это игра, которая демонстрирует, что иногда любовь может прийти в нашу жизнь самым неожиданным образом. В этой игре игроку не нужно предпринимать активные действия для поиска любви - она находит его в процессе игры. Игра предлагает игрокам уникальный опыт, где они могут погрузиться в истории и отношения с разными персонажами. Crush Crush дает возможность испытать чувство погружения в мир любви и отношений через игровой процесс.





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