Crush Crush (Мод, Хобби) 0.409
Версия:
0.409
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Sad Panda Studios Ltd
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 448
Crush Crush - это игра, которая демонстрирует, что иногда любовь может прийти в нашу жизнь самым неожиданным образом. В этой игре игроку не нужно предпринимать активные действия для поиска любви - она находит его в процессе игры. Игра предлагает игрокам уникальный опыт, где они могут погрузиться в истории и отношения с разными персонажами. Crush Crush дает возможность испытать чувство погружения в мир любви и отношений через игровой процесс.
Если вы сомневаетесь в силе этого высказывания, почему бы не скачать игру и узнать, что такое любовь, которая может прийти к вам в самый неожиданный момент. Crush Crush - это шанс на уникальное и захватывающее путешествие в мире отношений.
Информация о модах
МОД 1
- Неограниченное количество бриллиантов.
МОД 2
- РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВАКАНСИИ
- РАЗБЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН
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