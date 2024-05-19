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Crush Crush (Мод, Хобби)

Crush Crush (Мод, Хобби) 0.409

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Версия:
0.409
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Sad Panda Studios Ltd
Категория:
Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 448

Crush Crush - это игра, которая демонстрирует, что иногда любовь может прийти в нашу жизнь самым неожиданным образом. В этой игре игроку не нужно предпринимать активные действия для поиска любви - она находит его в процессе игры. Игра предлагает игрокам уникальный опыт, где они могут погрузиться в истории и отношения с разными персонажами. Crush Crush дает возможность испытать чувство погружения в мир любви и отношений через игровой процесс.


Если вы сомневаетесь в силе этого высказывания, почему бы не скачать игру и узнать, что такое любовь, которая может прийти к вам в самый неожиданный момент. Crush Crush - это шанс на уникальное и захватывающее путешествие в мире отношений.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное количество бриллиантов.

МОД 2


  • РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВАКАНСИИ
  • РАЗБЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН


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MOD V2 100 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 100 Мб

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