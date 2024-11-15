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Car Mechanic Racing (Мод, много денег)

Car Mechanic Racing (Мод, много денег) 1.4.193

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Версия:
1.4.193
Требования:
Android 9
Разработчик:
ECC GAMES S.A.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 374
Скриншоты
Описание

Car Mechanic Racing представляет захватывающий симулятор, где вы становитесь автомехаником, открывающим свой собственный автомобильный бизнес. В этой игре вас ждет цикл дня и ночи, который определяет ритм работы и требует организации вашего времени соответственно. Чем более сложные задачи вы выполняете, тем больше улучшаете свои навыки и получаете доступ к дополнительным возможностям.


Особенностью Car Mechanic Racing является богатый контент и разнообразие автомобилей. В игре представлены сотни моделей автомобилей, которые вы можете исследовать и настраивать до мельчайших деталей. Почувствуйте себя настоящим механиком, настраивая характеристики и выполняя техническое обслуживание автомобилей.


После настройки вашего автомобиля используйте его для участия в различных гоночных турнирах. Постарайтесь победить и заработать бонусы, которые можно использовать для улучшения вашего автомобиля или пополнения коллекции новых суперкаров. Car Mechanic Racing предлагает захватывающий игровой опыт для всех любителей автомобилей и гонок.


Информация о модах
  • В конце каждого игрового дня вы зарабатываете 10 000 монет.
  • В конце каждого игрового дня вы зарабатываете 10 000 алмазов.
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Car Mechanic Racing (Мод, много денег) v1.4.193 MOD APK

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Скачать Car Mechanic Racing (Мод, много денег) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
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