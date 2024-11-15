Описание

Car Mechanic Racing представляет захватывающий симулятор, где вы становитесь автомехаником, открывающим свой собственный автомобильный бизнес. В этой игре вас ждет цикл дня и ночи, который определяет ритм работы и требует организации вашего времени соответственно. Чем более сложные задачи вы выполняете, тем больше улучшаете свои навыки и получаете доступ к дополнительным возможностям.





Особенностью Car Mechanic Racing является богатый контент и разнообразие автомобилей. В игре представлены сотни моделей автомобилей, которые вы можете исследовать и настраивать до мельчайших деталей. Почувствуйте себя настоящим механиком, настраивая характеристики и выполняя техническое обслуживание автомобилей.





После настройки вашего автомобиля используйте его для участия в различных гоночных турнирах. Постарайтесь победить и заработать бонусы, которые можно использовать для улучшения вашего автомобиля или пополнения коллекции новых суперкаров. Car Mechanic Racing предлагает захватывающий игровой опыт для всех любителей автомобилей и гонок.