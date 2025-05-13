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Dual Blader : Idle Action RPG (Мод, Режим бога)

Dual Blader : Idle Action RPG (Мод, Режим бога) 1.9.8

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Версия:
1.9.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SUPERBOX.Inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 900
Скриншоты
Описание

Dual Blader - это игра, в которой ваши два меча становятся инструментами могущественного воина, готового дать бой всем вызовам и угрозам. В этой игре вам предстоит защищать свою землю, которую вы называете домом, и сразиться с врагами, которые угрожают вашей мирной жизни.


Главная цель игрока - стать непреодолимой силой и использовать свои умения и мастерство с мечами для быстрого и эффективного уничтожения противников. Ваш персонаж обладает уникальными способностями и навыками, которые можно улучшать по мере прохождения игры, делая его еще более сильным и опасным для врагов.


Игра предоставляет вам возможность продемонстрировать свою мастерство в битве и выполнить сложные комбо-атаки, которые позволят вам быстро и эффективно уничтожать противников. Ваши успехи в бою заставят публику трепетать перед вашими способностями и поддерживать вас в борьбе за защиту вашего дома.


Информация о модах

МЕНЮ МОД

Множитель урона

Множитель опыта

Режим Бога

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Dual Blader : Idle Action RPG (Мод, Режим бога) v1.9.8 MOD APK

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Скачать Dual Blader : Idle Action RPG (Мод, Режим бога) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Dual Blader : Idle Action RPG (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Гость Антон
Гость Антон 20 сентября 2023 07:15
Не играбельно, вылетает при запуске. Андроид 14 на борту, poco f5 MAXIMAL
+1
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