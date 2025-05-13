Dual Blader : Idle Action RPG (Мод, Режим бога) 1.9.8
Dual Blader - это игра, в которой ваши два меча становятся инструментами могущественного воина, готового дать бой всем вызовам и угрозам. В этой игре вам предстоит защищать свою землю, которую вы называете домом, и сразиться с врагами, которые угрожают вашей мирной жизни.
Главная цель игрока - стать непреодолимой силой и использовать свои умения и мастерство с мечами для быстрого и эффективного уничтожения противников. Ваш персонаж обладает уникальными способностями и навыками, которые можно улучшать по мере прохождения игры, делая его еще более сильным и опасным для врагов.
Игра предоставляет вам возможность продемонстрировать свою мастерство в битве и выполнить сложные комбо-атаки, которые позволят вам быстро и эффективно уничтожать противников. Ваши успехи в бою заставят публику трепетать перед вашими способностями и поддерживать вас в борьбе за защиту вашего дома.
МЕНЮ МОД
Множитель урона
Множитель опыта
Режим Бога
Скачать Dual Blader : Idle Action RPG (Мод, Режим бога) v1.9.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.