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Legion Clash

Legion Clash 0.0.2

Оригинал

Один легион, один командир и только одно правило — остаться последним на поле
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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Enjoy Coral
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Legion Clash — это захватывающий экшен с элементами королевской битвы, где ты управляешь собственным легионом в реальном времени. Собери армию из героев и юнитов, прокачай её, и выйди на поле боя против других игроков. Удобное управление одним джойстиком позволяет точно атаковать, уклоняться и использовать способности в нужный момент. Здесь побеждает не просто сила, а стратегия, тайминг и умение читать ситуацию на ходу.


Каждый матч — это короткая, но напряжённая битва, где важна каждая секунда. Пробуй разные тактики, открывай новых бойцов, усиливай армию и веди её к победе. Стань настоящим полководцем, докажи, что именно ты достоин выжить среди хаоса и стать легендой Legion Clash. Игра идеально подойдёт тем, кто любит экшен, динамику и контроль в каждом движении.


Информация о модах

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Скачать Legion Clash v0.0.2 MOD APK

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