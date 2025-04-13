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Dawn of Planet X: Frontier (Мод, Без рекламы)

Dawn of Planet X: Frontier 0.11.0

Без рекламы

Новый мир, старая жажда власти — и Камень, за который стоит сражаться
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Версия:
0.11.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tap4fun Trident Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27
Скриншоты
Описание

Dawn of Planet X: Frontier — это не просто стратегия на чужой планете, это хроника выживания и амбиций, написанная между руинами древних баз и глухим эхом былых катастроф. Вы — капитан, но не герой в сияющих доспехах, а лидер на острие дилеммы: построить или отнять, сотрудничать или атаковать. Ваша цель — Камень Авроры, редкий источник энергии, за которым охотятся многие, но дотянутся лишь те, кто не боится копать глубже — в землю, в чужие тайны, в моральные компромиссы.


Dawn of Planet X: Frontier раскрывается как смесь научной фантастики, выживания и тактической драмы. Постройка базы — это не рутина, а борьба с прошлым, где каждая находка в развалинах — подсказка к большому, тревожному контексту. Войска — не просто юниты, а средство выжить в мире, где иные игроки — не союзники по умолчанию. Игра даёт выбор: идти одному или объединяться, диктовать правила или адаптироваться. Глубокая кастомизация, динамические события и возможность влиять на политическую карту планеты делают из игры не просто экспедицию, а целую одиссею о том, кто станет новым хозяином Планеты Икс.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы, Скорость игры

Скачать Dawn of Planet X: Frontier (Мод, Без рекламы) v0.11.0 MOD APK

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Скачать Dawn of Planet X: Frontier (Мод, Без рекламы) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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