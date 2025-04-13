Описание

Dawn of Planet X: Frontier — это не просто стратегия на чужой планете, это хроника выживания и амбиций, написанная между руинами древних баз и глухим эхом былых катастроф. Вы — капитан, но не герой в сияющих доспехах, а лидер на острие дилеммы: построить или отнять, сотрудничать или атаковать. Ваша цель — Камень Авроры, редкий источник энергии, за которым охотятся многие, но дотянутся лишь те, кто не боится копать глубже — в землю, в чужие тайны, в моральные компромиссы.





Dawn of Planet X: Frontier раскрывается как смесь научной фантастики, выживания и тактической драмы. Постройка базы — это не рутина, а борьба с прошлым, где каждая находка в развалинах — подсказка к большому, тревожному контексту. Войска — не просто юниты, а средство выжить в мире, где иные игроки — не союзники по умолчанию. Игра даёт выбор: идти одному или объединяться, диктовать правила или адаптироваться. Глубокая кастомизация, динамические события и возможность влиять на политическую карту планеты делают из игры не просто экспедицию, а целую одиссею о том, кто станет новым хозяином Планеты Икс.