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Return of Shadow (Мод Меню)

Return of Shadow (Мод Меню) 2.85.1744106677

Восстанови тьму, собери героев и веди армию против Лордов Демонов
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Версия:
2.85.1744106677
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StarFortune
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:21
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41
Скриншоты
Описание

Return of ShadowЭто фэнтезийная стратегия с элементами RPG, где ты играешь за Темных Героев, сражающихся с армией демонов. Каждые 5 минут ты восстанавливаешь разрушенные земли, усиливаешь базу, собираешь ресурсы и развиваешь команду. Сюжет ведёт тебя через битвы, диалоги и встречу с таинственными союзниками вроде вампира Ди. Здесь не ты один — судьба мира зависит от союза Тьмы.


В Return of Shadow сочетаются строительство, пошаговые сражения и сбор героев с уникальными способностями. Развивай территорию, вступай в альянсы, открывай новых героев и прокачивай армию. Каждый герой добавляет стратегические возможности, а враги становятся всё сильнее. Игра работает онлайн, регулярно обновляется событиями и позволяет писать собственную историю в мире, где тьма сражается не за разрушение, а за баланс. Ты готов встать на сторону Тени?









Информация о модах

Меню

Множитель скорости

Быстрая перезагрузка навыков

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Return of Shadow (Мод Меню) v2.85.1744106677 MOD APK

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Скачать Return of Shadow (Мод Меню) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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