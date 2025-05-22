Champion Strike (Мод, без рекламы) 2.60.2.0
PvP-стратегия с живым управлением героем и карточной боевой ареной
Champion Strike — это соревновательная PvP-стратегия в реальном времени, где ты не просто расставляешь карты, а лично управляешь чемпионом на поле боя. Каждые пять минут — это дуэль с реальным игроком, где решает не только колода, но и реакция, позиционирование и точный контроль. Используй своего чемпиона, чтобы менять исход битвы: бей, танкуй, отвлекай и добивай врага в решающий момент.
Собирай мощные карточные юниты, комбинируй их с активным участием чемпиона, строй уникальные стратегии и побеждай на арене. Игра требует мышления, тайминга и смелости — здесь нет автопилота. Champion Strike сочетает азарт классических карточных сражений с глубиной активного контроля, создавая динамичный и непредсказуемый бой, где одна ошибка может стоить победы. Докажи, что ты не просто стратег, а настоящий боец!
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.