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Champion Strike (Мод, без рекламы)

Champion Strike (Мод, без рекламы) 2.60.2.0

PvP-стратегия с живым управлением героем и карточной боевой ареной
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Версия:
2.60.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Two Hands Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 18:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 578 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Champion Strike — это соревновательная PvP-стратегия в реальном времени, где ты не просто расставляешь карты, а лично управляешь чемпионом на поле боя. Каждые пять минут — это дуэль с реальным игроком, где решает не только колода, но и реакция, позиционирование и точный контроль. Используй своего чемпиона, чтобы менять исход битвы: бей, танкуй, отвлекай и добивай врага в решающий момент.


Собирай мощные карточные юниты, комбинируй их с активным участием чемпиона, строй уникальные стратегии и побеждай на арене. Игра требует мышления, тайминга и смелости — здесь нет автопилота. Champion Strike сочетает азарт классических карточных сражений с глубиной активного контроля, создавая динамичный и непредсказуемый бой, где одна ошибка может стоить победы. Докажи, что ты не просто стратег, а настоящий боец!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Champion Strike (Мод, без рекламы) v2.60.2.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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