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Grand Jail Prison: Escape Game (Мод, Тупой враг)

Grand Jail Prison: Escape Game (Мод, Тупой враг) 4.0

Захватывающая криминальная аркада с побегами и ограблениями
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Версия:
4.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cradley Creations
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
953
Скриншоты
Описание

Интригующая игра Grand Jail Тюрьма представляет собой уникальное сочетание жанров, объединяя элементы побега из тюрьмы, ограбления казино и криминальных приключений. В этой игре игрокам предстоит примерить на себя роль преступников, совершающих дерзкие ограбления и взломы, находясь при этом внутри тюрьмы. Это сочетание делает игровой процесс насыщенным и непредсказуемым, привлекая внимание любителей криминальных драм и экшн-игр.


Одним из самых захватывающих аспектов Grand Jail Тюрьма является комбинация стрельбы от третьего лица и перестрелок с полицией, что придает игре динамичность и интенсивность. Игроки будут вовлечены в напряженные перестрелки и стратегическое планирование побегов, что обеспечивает уникальный и захватывающий игровой опыт. Необходимость балансировать между планированием преступлений и непосредственным участием в боевых действиях добавляет игре глубину и делает каждый игровой сеанс неповторимым.


В Grand Jail Тюрьма игроки столкнутся с разнообразными задачами и испытаниями, требующими умения и тактического мышления. Игра предлагает увлекательную стратегию побега из тюрьмы для гангстера, который совершил множество преступлений, включая убийства, кражи и захват технологических устройств. Эта игра обещает быть захватывающим приключением для всех, кто ищет новые вызовы и любит погружаться в мир криминальных интриг и экшн-сценариев.


Информация о модах

Тупой Враг

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Скачать Grand Jail Prison: Escape Game (Мод, Тупой враг) v4.0 MOD APK

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Скачать Grand Jail Prison: Escape Game (Мод, Тупой враг) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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