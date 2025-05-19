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Fading Earth:Plot of land (Мод меню)

Fading Earth:Plot of land (Мод меню) 2.1.40

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Версия:
2.1.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FRONTLINE HONG KONG LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:48
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 810 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
692
Скриншоты
Описание

В Fading Earth: Plot of Land игроки окажутся в центре зомби-апокалипсиса, где основной задачей является выживание и восстановление человеческой цивилизации. В этой ролевой игре вы возглавите группу выживших, стремясь построить надежное убежище и восстановить территории, захваченные зомби.


Основной элемент игры – это формирование и развитие команды героев. Игрокам предстоит искать выживших с разнообразными уникальными способностями, которые помогут укрепить и дополнить вашу команду. Каждый персонаж обладает своими сильными и слабыми сторонами, что добавляет игре стратегическую глубину.


Развитие навыков персонажей через выполнение стратегических миссий является ключевым аспектом игры. С каждым новым уровнем умений открываются новые тактические возможности для преодоления угроз и достижения целей. Эффективное использование уникальных способностей каждого героя и их комбинации могут стать решающим фактором в борьбе за выживание.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Слабый враг (необходимо открыть несколько)
  • Множитель скоростной битвы (все)
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Fading Earth:Plot of land (Мод меню) v2.1.40 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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