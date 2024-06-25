android-1.ru / Игры / Стратегии / Marsaction 2: Space Homestead (Мод меню)
Marsaction 2: Space Homestead (Мод меню)

Marsaction 2: Space Homestead (Мод меню) 1.3.1

1
2
Скачать (690 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.3.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Lexiang
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 690 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 833

Marsaction 2: Space Homestead - это захватывающая игра, действия которой разворачиваются в далеком будущем, в 2253 году, когда человечество начинает свое наступление на Марс, покоряя красные просторы этой планеты. В роли игрока вам предстоит оставить свой след на Марсе и создать усадьбу для людей, попавших на эту враждебную территорию.


Вашей главной миссией будет высадиться на Марсе, сразиться с опасным и враждебным Роем, а затем создать базу для человеческой цивилизации в чужом мире. Противники, похожие на жуков, не будут сдаваться и будут использовать все силы, чтобы захватить ваши ресурсы и территории. Но у вас есть продвинутые солдаты-механики и мощные технологии, чтобы противостоять им.


Игра предоставляет игрокам уникальную возможность погрузиться в футуристический мир Марса и принять участие в эпических битвах за выживание и установление человеческой колонии на этой планете. Вы будете строить и развивать свою базу, улучшать технологии и сражаться с врагами, чтобы защитить будущее человечества на Марсе.


Скриншоты

Информация о модах

Меню, Скорость игры

 Теги темы: Мод меню

Скачать Marsaction 2: Space Homestead (Мод меню) 1.3.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Marsaction 2: Space Homestead (Мод меню) 690 Мб Ссылка 2 690 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
StyleGirl (Полная версия)
StyleGirl (Полная версия)
Версия: 1.0
PrettyGirl (Полная версия)
PrettyGirl (Полная версия)
Версия: 1.0
Coldbeauty (Полная версия)
Coldbeauty (Полная версия)
Версия: 1.0
Chief Almighty (Мод меню)
Chief Almighty (Мод меню)
Версия: 2.3.62
Mafia City (Мод Меню)
Mafia City (Мод Меню)
Версия: 1.7.321
Farming Simulator Tractor Game (Полная версия)
Farming Simulator Tractor Game (Полная версия)
Версия: 0.1
Red Fire (Полная версия)
Red Fire (Полная версия)
Версия: 1.0.0
ROME: Total War – BI (Полная версия)
ROME: Total War – BI (Полная версия)
Версия: 1.12.4RC2

Отзывы о Marsaction 2: Space Homestead (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив