Marsaction 2: Space Homestead - это захватывающая игра, действия которой разворачиваются в далеком будущем, в 2253 году, когда человечество начинает свое наступление на Марс, покоряя красные просторы этой планеты. В роли игрока вам предстоит оставить свой след на Марсе и создать усадьбу для людей, попавших на эту враждебную территорию.





Вашей главной миссией будет высадиться на Марсе, сразиться с опасным и враждебным Роем, а затем создать базу для человеческой цивилизации в чужом мире. Противники, похожие на жуков, не будут сдаваться и будут использовать все силы, чтобы захватить ваши ресурсы и территории. Но у вас есть продвинутые солдаты-механики и мощные технологии, чтобы противостоять им.





Игра предоставляет игрокам уникальную возможность погрузиться в футуристический мир Марса и принять участие в эпических битвах за выживание и установление человеческой колонии на этой планете. Вы будете строить и развивать свою базу, улучшать технологии и сражаться с врагами, чтобы защитить будущее человечества на Марсе.