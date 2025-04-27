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Doomsday: Last Survivors (Встроенный кэш)

Doomsday: Last Survivors (Встроенный кэш) 1.43.5

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Версия:
1.43.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SkyRise Digital Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 20:20
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 357
Скриншоты
Описание

Doomsday: Last Survivors - захватывающая игра на выживание, которая объединяет концепцию строительства базы с атмосферой зомби-апокалипсиса. Здесь игрокам предоставляется возможность создать свой собственный укромный уголок в опустошенном мире, где каждое решение имеет значение для выживания. Привлекательный графический движок вносит дополнительную глубину в игровой процесс, погружая игроков в захватывающие моменты и атмосферу апокалипсиса.


Игра "Doomsday: Last Survivors" не только предлагает возможность выживать в мире зомби-апокалипсиса, но и стимулирует взаимодействие между игроками через различные онлайн-активности. Здесь вы сможете развлекаться и обмениваться увлекательным контентом с другими игроками, создавая сообщество выживших, которые поддерживают друг друга в трудные времена.


Присоединяйтесь к "Doomsday: Last Survivors" и проживите захватывающие приключения выживания в мире, охваченном хаосом и опасностью. Создайте свою базу, сражайтесь с зомби и обменивайтесь опытом с другими игроками, чтобы выжить в этом нелегком мире и возродить надежду на будущее.


Информация о модах

Мод на скорость, без рекламы.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Встроенный кэш, Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Doomsday: Last Survivors (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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hayyeuem
hayyeuem 7 ноября 2023 14:10
update v1.24.0 Pls
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