android-1.ru / Игры / Без интернета / Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.18.1

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.18.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BroDev Studio
Категория:
Без интернета / На русском / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 239
Скриншоты
Описание

Colonize: Transport Tycoon (мод, Бесплатные покупки) - Это уникальная экономическая игра в космо сеттинге. Постройте и начните развивать собственную колонию и её транспортную сеть на отдалённой планете. Это довольно расслабляющий и развлекательный симулятор, который позволяет почувствовать самый настоящий дух свободы в космосе! если вам давно надоели подобные и примитивные симуляторы и вы хотите попробовать нечто новое. значит данная игра превосходно вам подойдёт. Все стройки и улучшения происходят моментально, нет никаких таймеров!


Информация о модах

Бесплатное ускорение для транспорта.

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) v1.18.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Дикий охотник - Wild Hunter 3D (Мод, много денег)
Дикий охотник - Wild Hunter 3D (Мод, много денег)
Version: 1.0.15
Angelo and Deemon: One Hell of a Quest (Full)
Angelo and Deemon: One Hell of a Quest (Full)
Version: 1.8.4
Путешествие в Дримландию (Мод, Много денег)
Путешествие в Дримландию (Мод, Много денег)
Version: 0.22.3
Blitzkrieg Fire
Blitzkrieg Fire
Version: 1.501
State of Survival:The Walking Dead - Funtap (Мод меню)
State of Survival:The Walking Dead - Funtap (Мод меню)
Version: 1.14.15
Ai Wallpaper (Мод, Unlocked)
Ai Wallpaper (Мод, Unlocked)
Version: 4.6.5
Викинги (Мод, Много денег)
Викинги (Мод, Много денег)
Version: 1.1.4
Автош Спид (Мод, Много денег)
Автош Спид (Мод, Много денег)
Version: 1.3.0

Отзывы о Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
undude
undude 16 ноября 2022 22:49
Мод не работает
+4
Ответить