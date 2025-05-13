Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.18.1
Colonize: Transport Tycoon (мод, Бесплатные покупки) - Это уникальная экономическая игра в космо сеттинге. Постройте и начните развивать собственную колонию и её транспортную сеть на отдалённой планете. Это довольно расслабляющий и развлекательный симулятор, который позволяет почувствовать самый настоящий дух свободы в космосе! если вам давно надоели подобные и примитивные симуляторы и вы хотите попробовать нечто новое. значит данная игра превосходно вам подойдёт. Все стройки и улучшения происходят моментально, нет никаких таймеров!
Бесплатное ускорение для транспорта.
Скачать Colonize: Transport Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) v1.18.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.