Описание

Colonize: Transport Tycoon (мод, Бесплатные покупки) - Это уникальная экономическая игра в космо сеттинге. Постройте и начните развивать собственную колонию и её транспортную сеть на отдалённой планете. Это довольно расслабляющий и развлекательный симулятор, который позволяет почувствовать самый настоящий дух свободы в космосе! если вам давно надоели подобные и примитивные симуляторы и вы хотите попробовать нечто новое. значит данная игра превосходно вам подойдёт. Все стройки и улучшения происходят моментально, нет никаких таймеров!