Tower War - Tactical Conquest (Мод, Без рекламы) 1.21.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
1.21.0
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 22:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
4 351
Tower War - Tactical Conquest - Выиграйте войну в этой элегантной и одновременно простой игре! Эта игра понравится многим благодаря своей простоте и элегантности, направьте ваших маленьких воинов и наблюдайте за тем как они уничтожают вашего противника. Распределяя свои милые маленькие силы с умением и точностью, чтобы поддерживать свою позицию и преодолевать противостоящие армии. Продумайте ваш следующий шаг и мыслите на перёд.
Информация о модах
- Убран показ рекламы;
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