Tower War - Tactical Conquest - Выиграйте войну в этой элегантной и одновременно простой игре! Эта игра понравится многим благодаря своей простоте и элегантности, направьте ваших маленьких воинов и наблюдайте за тем как они уничтожают вашего противника. Распределяя свои милые маленькие силы с умением и точностью, чтобы поддерживать свою позицию и преодолевать противостоящие армии. Продумайте ваш следующий шаг и мыслите на перёд.