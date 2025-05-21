Описание

Многие игроки выбирают совершенно новый игровой жанр из-за его азарта и драматизма - Countryball: Europe 1890. Это стратегическая игра; игроки должны придумать правильную стратегию для себя и своих товарищей по команде, чтобы иметь возможность победить противника. Совершенно новая война, битва между шарами разных стран. Сформируйте элитную армию и тренируйте их, чтобы овладеть необходимыми навыками.





Чтобы иметь возможность вступить в битву между командами разных стран. Игроки должны быстро сформировать сильнейшую армию, способную с первого момента победить соперника. В каждой команде будет от 4 до 5 человек, и вы можете сформировать команду в своем регионе или в разных странах. У участников будут разные личности и разные сильные и слабые навыки. Тщательно выбирайте и устанавливайте критерии при формировании команды, чтобы ею можно было легко управлять.



