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Countryball: Европа 1890 (Мод, Бесплатные покупки)

Countryball: Европа 1890 (Мод, Бесплатные покупки) 2.91

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Версия:
2.91
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SHN Games
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 442
Скриншоты
Описание

Многие игроки выбирают совершенно новый игровой жанр из-за его азарта и драматизма - Countryball: Europe 1890. Это стратегическая игра; игроки должны придумать правильную стратегию для себя и своих товарищей по команде, чтобы иметь возможность победить противника. Совершенно новая война, битва между шарами разных стран. Сформируйте элитную армию и тренируйте их, чтобы овладеть необходимыми навыками.


Чтобы иметь возможность вступить в битву между командами разных стран. Игроки должны быстро сформировать сильнейшую армию, способную с первого момента победить соперника. В каждой команде будет от 4 до 5 человек, и вы можете сформировать команду в своем регионе или в разных странах. У участников будут разные личности и разные сильные и слабые навыки. Тщательно выбирайте и устанавливайте критерии при формировании команды, чтобы ею можно было легко управлять.



Информация о модах

Неограниченная игровая валюта

Разблокировано все страны

Разблокирован весь платный контент из магазина

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Countryball: Европа 1890 (Мод, Бесплатные покупки) v2.91 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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