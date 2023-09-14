Last War: Shelter Heroes. Выживание. Бункер. (Мод Меню) 2.07.394
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
TinyBytes
Версия:
2.07.394
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
6 620
Игра Last War Shelter Heroes Survival - стратегия, рассказывающая о выживании людей после апокалипсиса, разразившегося как альтернативная версия Второй мировой войны. Теперь вся планета - бессмертный очаг противостояния разных стран, фракций и сил. Игроки возглавят одно из построений и попытаются превратить эту группу людей в полноценную армию, способную успешно вести боевые действия. Основной базой на этот период станет современный подземный бункер, который можно развивать и расширять для повышения боевой эффективности отделения. Таким образом, у участников всегда есть место, куда они могут вернуться и позвонить в новый дом.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Бесплатное обновление
- Бесплатное обучение
- Бесплатная сборка
- Всегда сражайся
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