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Last War: Shelter Heroes. Выживание. Бункер. (Мод Меню)

Last War: Shelter Heroes. Выживание. Бункер. (Мод Меню) 2.07.394

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Скачать (81 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
TinyBytes
Версия:
2.07.394
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 81 Мб
id приложения:
com.tinybytes.idleshelter
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
6 620

Игра Last War Shelter Heroes Survival - стратегия, рассказывающая о выживании людей после апокалипсиса, разразившегося как альтернативная версия Второй мировой войны. Теперь вся планета - бессмертный очаг противостояния разных стран, фракций и сил. Игроки возглавят одно из построений и попытаются превратить эту группу людей в полноценную армию, способную успешно вести боевые действия. Основной базой на этот период станет современный подземный бункер, который можно развивать и расширять для повышения боевой эффективности отделения. Таким образом, у участников всегда есть место, куда они могут вернуться и позвонить в новый дом.


Скриншоты

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Скачать Last War: Shelter Heroes. Выживание. Бункер. (Мод Меню) 2.07.394 взлом

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Скачать Last War: Shelter Heroes. Выживание. Бункер. (Мод Меню)
81 Мб
Ссылка 2
81 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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