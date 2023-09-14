Игра Last War Shelter Heroes Survival - стратегия, рассказывающая о выживании людей после апокалипсиса, разразившегося как альтернативная версия Второй мировой войны. Теперь вся планета - бессмертный очаг противостояния разных стран, фракций и сил. Игроки возглавят одно из построений и попытаются превратить эту группу людей в полноценную армию, способную успешно вести боевые действия. Основной базой на этот период станет современный подземный бункер, который можно развивать и расширять для повышения боевой эффективности отделения. Таким образом, у участников всегда есть место, куда они могут вернуться и позвонить в новый дом.