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Merge Clash - Tower Defense TD (Мод меню)

Merge Clash - Tower Defense TD (Мод меню) 12.4

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Версия:
12.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Puzzle Cats
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 606

Merge Clash - Tower Defense TD — это увлекательная игра в жанре Tower Defense (защита башни), в которой игроки объединяют различные башни для защиты от атак воздушных шаров различных цветов. Она предлагает расслабляющий геймплей, который позволяет игрокам наслаждаться процессом и развлекаться.


В игре вы будете объединять башни, чтобы улучшать их и повышать их эффективность в борьбе с врагами. Цель состоит в том, чтобы справиться с бесконечными атаками шаров и сохранить свою базу. При этом вам предоставляется множество различных регионов, которые вы можете разблокировать и исследовать, создавая разнообразные комбинации башен и стратегии обороны.


Merge Clash предлагает хорошее сочетание защиты башни и слияния, что добавляет элементы стратегии и тактики к игровому процессу. Визуальный стиль игры приятен для глаз, а расслабляющая музыка и звуковые эффекты помогут вам окунуться в атмосферу игры. Если вы ищете игру, которая сочетает в себе защиту башни и элементы слияния, а также предлагает расслабляющий геймплей, Merge Clash может быть отличным выбором.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество драгоценных камней (платная валюта)
  • Неограниченное количество билетов на мероприятия
  • Боевой пропуск разблокирован
 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge Clash - Tower Defense TD (Мод меню) 12.4 взлом

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Скачать Merge Clash - Tower Defense TD (Мод меню) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

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Отзывы о Merge Clash - Tower Defense TD (Мод меню)


Комментарии (1)
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Ivan
Ivan 5 ноября 2023 07:03
Вылетает из игры!
0
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