City of Crime: Gang Wars (Встроенный кэш) 1.2.136
City of Crime позволяет вам погрузиться в мир гангстеров и преступности, где вы начинаете свой путь как маленький гангстер, стремясь развить свою силу и стать известным в этом преступном районе. Соберите свою банду и присоединитесь к другим гангстерам для чистки банд в разных регионах.
Игра предоставляет возможность участвовать в различных преступных деяниях, формировать свою собственную команду и наращивать свою силу в этом опасном мире. Приготовьтесь к захватывающим приключениям и управляйте своей бандой, чтобы добиться успеха в этой жесткой борьбе за власть и уважение.
Осторожно при принятии решений, ведь каждый шаг может повлиять на вашу судьбу в мире "City of Crime".
Без рекламы
Скачать City of Crime: Gang Wars (Встроенный кэш) v1.2.136 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.