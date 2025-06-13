Описание

City of Crime позволяет вам погрузиться в мир гангстеров и преступности, где вы начинаете свой путь как маленький гангстер, стремясь развить свою силу и стать известным в этом преступном районе. Соберите свою банду и присоединитесь к другим гангстерам для чистки банд в разных регионах.





Игра предоставляет возможность участвовать в различных преступных деяниях, формировать свою собственную команду и наращивать свою силу в этом опасном мире. Приготовьтесь к захватывающим приключениям и управляйте своей бандой, чтобы добиться успеха в этой жесткой борьбе за власть и уважение.





Осторожно при принятии решений, ведь каждый шаг может повлиять на вашу судьбу в мире "City of Crime".



