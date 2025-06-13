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City of Crime: Gang Wars (Встроенный кэш)

City of Crime: Gang Wars (Встроенный кэш) 1.2.136

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Версия:
1.2.136
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FingerFun Limited.
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 18:10
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 871
Скриншоты
Описание

City of Crime позволяет вам погрузиться в мир гангстеров и преступности, где вы начинаете свой путь как маленький гангстер, стремясь развить свою силу и стать известным в этом преступном районе. Соберите свою банду и присоединитесь к другим гангстерам для чистки банд в разных регионах.


Игра предоставляет возможность участвовать в различных преступных деяниях, формировать свою собственную команду и наращивать свою силу в этом опасном мире. Приготовьтесь к захватывающим приключениям и управляйте своей бандой, чтобы добиться успеха в этой жесткой борьбе за власть и уважение.


Осторожно при принятии решений, ведь каждый шаг может повлиять на вашу судьбу в мире "City of Crime".



Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш, Без рекламы

Скачать City of Crime: Gang Wars (Встроенный кэш) v1.2.136 MOD APK

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Скачать City of Crime: Gang Wars (Встроенный кэш) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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