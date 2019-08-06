Версия:
1.2.31
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Konfa Games
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 631
Описание
Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии) - Уже давно человечество порабощено искусственный интеллект, но вам это на руку, ведь вы на правильной стороне конфликта. Манипулируй жалкими людьми, что-бы добывать для себя энергию, постепенно создавайте свою империю. Следите, что-бы люди не умирали от голода или усталости.
В игре вы встретите множество чёрного юмора, принимайте безжалостные решения быстро и чётко.
Все события генерируются случайным образом. каждый уровень не повторится.
Что-бы пройти игру, придется постараться.
Информация о модах
- Убрана проверка лицензии;
- Разблокирована вторая кампания и бесконечный режим (их можно открыть во время прохождения игры);
- Энергия не тратится;
- Вы можете покупать улучшения, даже если у вас нет достаточного количества энергии.
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Игра входит в подборки:
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