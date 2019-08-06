Описание

Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии) - Уже давно человечество порабощено искусственный интеллект, но вам это на руку, ведь вы на правильной стороне конфликта. Манипулируй жалкими людьми, что-бы добывать для себя энергию, постепенно создавайте свою империю. Следите, что-бы люди не умирали от голода или усталости.

В игре вы встретите множество чёрного юмора, принимайте безжалостные решения быстро и чётко.

Все события генерируются случайным образом. каждый уровень не повторится.

Что-бы пройти игру, придется постараться.