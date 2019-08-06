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Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии)

Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии) 1.2.31

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Версия:
1.2.31
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Konfa Games
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 631
Скриншоты
Описание

Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии) - Уже давно человечество порабощено искусственный интеллект, но вам это на руку, ведь вы на правильной стороне конфликта. Манипулируй жалкими людьми, что-бы добывать для себя энергию, постепенно создавайте свою империю. Следите, что-бы люди не умирали от голода или усталости.

В игре вы встретите множество чёрного юмора, принимайте безжалостные решения быстро и чётко.

Все события генерируются случайным образом. каждый уровень не повторится.

Что-бы пройти игру, придется постараться.


Информация о модах
  • Убрана проверка лицензии;
  • Разблокирована вторая кампания и бесконечный режим (их можно открыть во время прохождения игры);
  • Энергия не тратится;
  • Вы можете покупать улучшения, даже если у вас нет достаточного количества энергии.
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Пиксельная, Patched

Скачать Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии) v1.2.31 MOD APK

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Скачать Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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