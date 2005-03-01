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Stickman Ghost 2: Gun Sword (Мод, Бесплатные покупки)

Stickman Ghost 2: Gun Sword (Мод, Бесплатные покупки) 8.1.3

7
1
Скачать (87 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Unimob
Версия:
8.1.3
Категория:
Аркады / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 87 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
3 374

В Stickman Ghost 2: Gun Sword - Shadow Action RPG вас ждет захватывающее приключение, которое сочетает в себе элементы файтинга и динамичного экшена. В этой ролевой игре, признанной лучшей в 2019 году, вы станете супер-ниндзей, готовым разгромить тысячи злобных противников в эпической галактической войне. Вам предстоит отправиться в открытый космос, чтобы защитить галактику от висящей над ней угрозы.


Проходя игру, вы сможете улучшать как ваше оружие, так и навыки вашего персонажа, встречая впечатляющих боссов на своем пути. Каждый новый уровень будет вызовом, поскольку сложность игры будет только нарастать. 


Ваши навыки и тактическое мышление будут ключом к победе в этом захватывающем космическом приключении. Погрузитесь в мир Stickman Ghost 2 и станьте героем, способным противостоять самым опасным угрозам галактики.


Скриншоты

Информация о модах

МОД МЕНЮ

СКОРОСТЬ ИГРЫ

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ*

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*Включайте Неограниченные деньги только при их использовании, вы перезагрузите игру 1 раз, чтобы получить деньги.


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Скачать Stickman Ghost 2: Gun Sword (Мод, Бесплатные покупки) 8.1.3 взлом

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Скачать Stickman Ghost 2: Gun Sword (Мод, Бесплатные покупки)
87 Мб
Ссылка 2
87 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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