Standoff 2 - Здесь лучшая игра для Android с потрясающей графикой, реалистичным управлением и, прежде всего, экшеном! Отныне не упускайте возможности сыграть в эту игру.





В погоне за мировым господством террористические ячейки нашли способ использовать генную инженерию и нанотехнологии для создания суперсолдат с невероятными способностями. Эти «суперсолдаты» переломили ход войны против спецслужб по всему миру. Пришло время этим солдатам устроить очередную схватку! Объедините силы с коммандос в битве, в которой сочетаются ядерное оружие, дроны, лазеры и многое другое! Займите свой ум стильной графикой и захватывающим геймплеем! Standoff — это адреналиновая игра для смартфонов и планшетов, разработанная для всех геймеров, которые любят шутеры от первого лица.





Действие игры происходит в новом современном сеттинге, где вы сталкиваетесь со все более сложными противниками по мере прохождения нескольких карт. Кроме того, игроки также могут открывать новое оружие и повышать уровень своих персонажей, чтобы продвигаться дальше в игре.