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Standoff 2 (Мод меню)

Standoff 2 (Мод меню) 0.29.0

9965
1408
Скачать (1.7 Гб)
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Версия:
0.29.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Axlebolt
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 995 294

Standoff 2 - Здесь лучшая игра для Android с потрясающей графикой, реалистичным управлением и, прежде всего, экшеном! Отныне не упускайте возможности сыграть в эту игру.


В погоне за мировым господством террористические ячейки нашли способ использовать генную инженерию и нанотехнологии для создания суперсолдат с невероятными способностями. Эти «суперсолдаты» переломили ход войны против спецслужб по всему миру. Пришло время этим солдатам устроить очередную схватку! Объедините силы с коммандос в битве, в которой сочетаются ядерное оружие, дроны, лазеры и многое другое! Займите свой ум стильной графикой и захватывающим геймплеем! Standoff — это адреналиновая игра для смартфонов и планшетов, разработанная для всех геймеров, которые любят шутеры от первого лица.


Действие игры происходит в новом современном сеттинге, где вы сталкиваетесь со все более сложными противниками по мере прохождения нескольких карт. Кроме того, игроки также могут открывать новое оружие и повышать уровень своих персонажей, чтобы продвигаться дальше в игре.


Скриншоты

Информация о модах

Speed Hack

Air Jump

Money Hack

No Recoil

Wallschot

Drop Knife

Fast Defuse

Fast Plant

Fov


Game Menu:


Kill All

Mass Kill

Telekill

Skin Changer Menu:

Karambit

Karambit Gold

Karambit Klaw

Karambit Sketch

Karambit Frozen

Tanto Knife

Tanto Dojo

Tanto Yakuza

Tanto Malachite

Tanto Pearl Abyss

Tanto Flow

Butterfly

Butterfly Legaci

Butterfly Starffal

Butterfly Black

Butterfly Storm


Visuals Menu:


Chams

Wire Frame

Chat Menu:

Spam Chat

 Теги темы: Шутер, Встроенный кэш, от первого лица, Без рекламы

Скачать Standoff 2 (Мод меню) 0.29.0 взлом

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Скачать Standoff 2 (Мод меню) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб Ссылка 3 (Маил облако) 1.7 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Standoff 2 (Мод меню)


Комментарии (48)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 апреля 2024 00:49
Кто то, На заказ не делаем, только размещаем)
+1
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Кто то
Кто то 27 апреля 2024 21:51
Как запросить взлом игры
+1
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Пук
Пук 26 марта 2024 21:31
Standoff 2, standoff 2 не очень то и просто взломать лаки патчер не может и многие программисты не могут только профессиональные программисты смогут сделать чит который обойдет регистрацию и сможет работать
+3
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Rre
Rre 26 марта 2024 19:11
Ну и какой ключ
+3
Ответить
Гость Роман
Гость Роман 10 марта 2024 20:05
Дайте код чтобы я мог играть пожалуйста
+7
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ᅠ ᅠ
ᅠ ᅠ 15 февраля 2024 00:49
Пытаюсь зайти с гугла (DeveloperError) пытаюсь с вк - ошибка, пытаюсь с фейсбук (с впн) - просто вылетает! Мод не рабочий, просто потратил время!
+15
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Гость Аноним
Гость Аноним 30 декабря 2023 03:16
А как вы тогда будете знать что он будет работать
+2
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Бобр
Бобр 23 декабря 2023 00:42
Могли бы и другое мод меню на стандофф 2 найти...
-17
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Lentypro
Lentypro 4 ноября 2023 15:17
Не тратьте свое время!
Он просит код который нужно покупать!
Я купил этот код а он не работает, так что не вздумайте покупать код!

Lensifal,
Зачем располагать чит с кодом,
тем более если купить код он не работает! Заметьте!
+44
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Good Luck 88
Good Luck 88 2 ноября 2023 14:08
Хорошо тогда где взять код?
+10
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