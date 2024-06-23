Standoff 2 (Мод меню) 0.29.0
Standoff 2 - Здесь лучшая игра для Android с потрясающей графикой, реалистичным управлением и, прежде всего, экшеном! Отныне не упускайте возможности сыграть в эту игру.
В погоне за мировым господством террористические ячейки нашли способ использовать генную инженерию и нанотехнологии для создания суперсолдат с невероятными способностями. Эти «суперсолдаты» переломили ход войны против спецслужб по всему миру. Пришло время этим солдатам устроить очередную схватку! Объедините силы с коммандос в битве, в которой сочетаются ядерное оружие, дроны, лазеры и многое другое! Займите свой ум стильной графикой и захватывающим геймплеем! Standoff — это адреналиновая игра для смартфонов и планшетов, разработанная для всех геймеров, которые любят шутеры от первого лица.
Действие игры происходит в новом современном сеттинге, где вы сталкиваетесь со все более сложными противниками по мере прохождения нескольких карт. Кроме того, игроки также могут открывать новое оружие и повышать уровень своих персонажей, чтобы продвигаться дальше в игре.
Информация о модах
Speed Hack
Air Jump
Money Hack
No Recoil
Wallschot
Drop Knife
Fast Defuse
Fast Plant
Fov
Game Menu:
Kill All
Mass Kill
Telekill
Skin Changer Menu:
Karambit
Karambit Gold
Karambit Klaw
Karambit Sketch
Karambit Frozen
Tanto Knife
Tanto Dojo
Tanto Yakuza
Tanto Malachite
Tanto Pearl Abyss
Tanto Flow
Butterfly
Butterfly Legaci
Butterfly Starffal
Butterfly Black
Butterfly Storm
Visuals Menu:
Chams
Wire Frame
Chat Menu:
Spam Chat
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