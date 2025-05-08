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TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню)

TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) 1.21.5

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Версия:
1.21.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tzar Games Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 279 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 312
Скриншоты
Описание

TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) - В этой игре вам предстоит стать самым великим освободителем древних башен. Сражайтесь с древними монстрами и прокачивайте свои навыки. Сыграть можно без подключения к интернету, просто скачать и запустить свои приключения. 


Участвуйте в элитных и напряжённых сражениях, сокрушайте эпических боссов, после этого улучайте характеристики своего героя. Улучшайте доспехи и оружие персонажа, что-бы уничтожать врагов было ещё проще. Получайте огромную силу, находя древние артефакты. В игре есть более 50+ видов вооружения и огромное количество доспехов, найдите свой стиль.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Убить одним ударом
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Бродилки, RPG, Мод меню

Скачать TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) v1.21.5 MOD APK

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Скачать TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) 279 Мб MOD (Ссылка 2) 279 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню)


Комментарии (1)
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RAIDEN
RAIDEN 28 апреля 2022 16:45
Всем привет! Вашему вниманию представляется зубодробительная RPG -> TotAL RPG. Сделана в средневековом сеттинге по проходу множества этажей. На выбор представляется 3 класса героем, рыцарь( щит, меч ) , убийца ( 2 клинка), и лучник ( лук). Я взял себе убийцу. Поначалу катастрофически не хватает здоровья на бой, я сначала вкачивал все статы в урон, первые 10 уровней, однако с каждым повышением - здоровье апается где на 20хп. 
Характеристики и умения . На каждый уровень даётся одно очко, его можно вложить в статы или в умения. Статы: Урон,Защита,Скорость атаки,Скороть бега,регенерация здоровья,шанс крита. Умения: Прыжок со взрывом и в конце двойной удар клинками, Тяжёлая серия атак 2 клинками, Похищения здоровья от нанесённых ударов. 
Крафт и шмот, крафт мне очень понравился в данном приложении, можно одеть на убийцу 2 клинка и доспех+ также в инвентаре можно надеть кольца,ожерелья, и всякую разную бижутерию, которая даёт прирост к характеристикам. Улучшать у кузнеца можно доспех и клинки, нужны только молоты, я заточился на +6, уже неплохо, они даются либо за задания,либо за убийство мобов, либо просто в сундуках или за разбивания коробок на локациях. Также в доспех и клинки можно вставлять камни ( 3 шт ) и шар сфера + реликт, реликт можно отдельно качать у кузнеца с помощью камней, рубинов, или тех же реликтов, первые 3 заточки 100%, потом есть шанс неудачи на свой страх и риск. Есть также 3 NPC -> один торговец, один даёт задания, один кузнец. За квесты дают золото и опыт, иногда рубины, иногда молоты для заточки шмота, кстати рубины можно получать за просмотр рекламы. 
 
Этажи, всего я так понял судя по экрану статистики 100 этажей, я дошёл до 23. Местами сложно, особенно квест в другой мир с ловушками и охранником, охраняющим маску. В целом мне игруля зашла на 5 из 5 звезд. Разработчики отвечают сразу в ВК. Так что сервис на уровне. Всем советую и ещё раз советую, скрины приложил! 
P.S. Жду новых механик, этажей и боссов и обновлений, удачи разработчикам и СПАСИБО!
И ДА САМОЕ ГЛАВНОЕ, КАЧАЙТЕ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ИЗ ОФФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ! НЕ КАЧАЙТЕ ВЗЛОМАННЫЕ ВЕРСИИ! 
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