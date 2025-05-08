Описание

TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) - В этой игре вам предстоит стать самым великим освободителем древних башен. Сражайтесь с древними монстрами и прокачивайте свои навыки. Сыграть можно без подключения к интернету, просто скачать и запустить свои приключения.





Участвуйте в элитных и напряжённых сражениях, сокрушайте эпических боссов, после этого улучайте характеристики своего героя. Улучшайте доспехи и оружие персонажа, что-бы уничтожать врагов было ещё проще. Получайте огромную силу, находя древние артефакты. В игре есть более 50+ видов вооружения и огромное количество доспехов, найдите свой стиль.