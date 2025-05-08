TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) 1.21.5
TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) - В этой игре вам предстоит стать самым великим освободителем древних башен. Сражайтесь с древними монстрами и прокачивайте свои навыки. Сыграть можно без подключения к интернету, просто скачать и запустить свои приключения.
Участвуйте в элитных и напряжённых сражениях, сокрушайте эпических боссов, после этого улучайте характеристики своего героя. Улучшайте доспехи и оружие персонажа, что-бы уничтожать врагов было ещё проще. Получайте огромную силу, находя древние артефакты. В игре есть более 50+ видов вооружения и огромное количество доспехов, найдите свой стиль.
- МОД МЕНЮ
- Бесконечные деньги
- Убить одним ударом
Скачать TotAL RPG (Towers of the Ancient Legion) (Мод меню) v1.21.5 MOD APK
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.