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DUAL! (Мод, Unlocked)

DUAL! (Мод, Unlocked) 1.5.14

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Версия:
1.5.14
Требования:
Android 11
Разработчик:
Seabaa
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
490
Скриншоты
Описание

DUAL! – это увлекательная мобильная игра, которая возрождает дух локальной многопользовательской игры, позволяя двум игрокам соревноваться, используя разные экраны своих мобильных устройств. Эта игра предлагает уникальный подход к многопользовательским сражениям и обеспечивает ностальгический опыт в современной оболочке.


Основная особенность "DUAL!" заключается в её способности предоставлять соревновательные дуэли и режимы совместной защиты, где игроки могут сражаться друг против друга или работать вместе, противостоя противникам. Это создает динамичный и интерактивный игровой процесс, который идеально подходит как для коротких, так и для длительных игровых сессий.


Простота подключения делает "DUAL!" легкодоступной и удобной для игроков всех уровней. Игра воплощает в себе дух "игры на диване" старой школы, предоставляя игрокам возможность наслаждаться общением и соревнованиями в реальном времени.


Информация о модах

Разблокирована полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать DUAL! (Мод, Unlocked) v1.5.14 MOD APK

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Скачать DUAL! (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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