DUAL! (Мод, Unlocked) 1.5.14
DUAL! – это увлекательная мобильная игра, которая возрождает дух локальной многопользовательской игры, позволяя двум игрокам соревноваться, используя разные экраны своих мобильных устройств. Эта игра предлагает уникальный подход к многопользовательским сражениям и обеспечивает ностальгический опыт в современной оболочке.
Основная особенность "DUAL!" заключается в её способности предоставлять соревновательные дуэли и режимы совместной защиты, где игроки могут сражаться друг против друга или работать вместе, противостоя противникам. Это создает динамичный и интерактивный игровой процесс, который идеально подходит как для коротких, так и для длительных игровых сессий.
Простота подключения делает "DUAL!" легкодоступной и удобной для игроков всех уровней. Игра воплощает в себе дух "игры на диване" старой школы, предоставляя игрокам возможность наслаждаться общением и соревнованиями в реальном времени.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.