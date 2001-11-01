android-1.ru / Игры / На русском / Merge Legends: Dragon Island (Мод, Много денег)
Merge Legends: Dragon Island (Мод, Много денег)

Merge Legends: Dragon Island (Мод, Много денег) 1.11.01

2
2
Скачать (220 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DailyFun
Версия:
1.11.01
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 220 Мб
id приложения:
com.merge.legends.dragon.dailyfun
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
1 110

Merge Legends – это увлекательная видеоигра, где игроки погружаются в магический мир фэнтези и исследуют его, комбинируя различные элементы. Эта игра предлагает уникальный игровой процесс, основанный на смешивании и сочетании разнообразных объектов, таких как деревья, растения, сокровища, волшебные цветы, строения и даже мистические существа.


Основной механикой игры является смешивание связанных компонентов для создания более сложных и мощных объектов. Этот процесс требует от игроков стратегического мышления и планирования, поскольку каждое сочетание может привести к различным результатам и повлиять на развитие игры. Одним из факторов, делающих "Merge Legends" особенно интересной, является её богатый и разнообразный мир. Игроки могут исследовать разные зоны и уровни, каждый из которых предлагает уникальные возможности для комбинирования и создания новых объектов.


Игра также предлагает глубокую систему прогресса, где со временем открываются новые элементы и возможности. Это постоянно мотивирует игроков продолжать исследовать и экспериментировать с различными комбинациями.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченные ресурсы

 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Legends: Dragon Island (Мод, Много денег) 1.11.01 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Merge Legends: Dragon Island (Мод, Много денег) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Злые куриные лапки побег игры (полная версия)
Злые куриные лапки побег игры (полная версия)
Версия: 1.8
ClassicalGirl (Полная версия)
ClassicalGirl (Полная версия)
Версия: 1.0
Слово Пацана: Взрывай Чушпанов (Полная версия)
Слово Пацана: Взрывай Чушпанов (Полная версия)
Версия: 1.0
HotJourney (Полная версия)
HotJourney (Полная версия)
Версия: 1.1
Moon Chai Story (Полная версия)
Moon Chai Story (Полная версия)
Версия: 2.7.2
Monster Clash: Farm Defence (Полная версия)
Monster Clash: Farm Defence (Полная версия)
Версия: 0.0.3
Страшное выживание в кукольном (Полная версия)
Страшное выживание в кукольном (Полная версия)
Версия: 1.5
Побег из дурки 2 (Полная версия)
Побег из дурки 2 (Полная версия)
Версия: 0.0.6

Отзывы о Merge Legends: Dragon Island (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
lika26
lika26 17 января 2024 14:52
Игра не устанавливается (
0
Ответить