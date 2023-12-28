Описание

Design Diary - это захватывающая игра о домашнем дизайне, которая сочетает в себе элементы головоломки "три в ряд" и творчество в области интерьерного дизайна. В этой увлекательной игре вам предстоит проявить свой опыт и талант в создании уникальных интерьеров, чтобы стать признанным дизайнером.





Главной механикой игры является решение головоломок "три в ряд", чтобы заработать ресурсы и средства для улучшения и декорирования комнат. Выбор правильной мебели, цветовой палитры и декора становятся важными шагами в процессе создания идеального интерьера. Каждое ваше решение будет отражать вашу индивидуальность и стиль. Игра предоставляет вам множество возможностей для творчества. Вы сможете выбирать из разнообразных предметов мебели, аксессуаров и декора, чтобы сделать каждую комнату уникальной. Комбинируйте цвета, текстуры и стили, чтобы создать интерьеры, которые отражают ваши предпочтения и вдохновляют других.





"Design Diary" также предлагает вам возможность соревноваться с другими дизайнерами и показать свое мастерство в различных челленджах. С каждым уровнем сложности и возможностями для креатива будут расти, и только самые опытные дизайнеры смогут выиграть эту игру и завоевать признание в мире интерьерного дизайна.