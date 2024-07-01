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World Conqueror 4 (Мод, бесплатные покупки)

World Conqueror 4 (Мод, бесплатные покупки) 1.12.4

10
3
Скачать (120 Мб)
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Версия:
1.12.4
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
EasyTech
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 287

World Conqueror 4 - это игра, которая основана на событиях и конфликтах в истории, с основным фокусом на событиях Второй мировой войны. Эта игра позволяет игрокам пережить исторические сражения и стать лидерами различных стран, принимая важные решения в ходе военных конфликтов.


В игре вы сможете участвовать в огромных масштабных сражениях, которые были характерны для Второй мировой войны, и принимать на себя роль полководца своей страны. Это позволяет игрокам более глубоко понять исторические события и решения, принимавшиеся в тот период времени.


Одним из интересных аспектов игры является её реалистичное воссоздание исторических битв и конфликтов. Это позволяет игрокам почувствовать себя частью важных исторических моментов и лучше понять их значение.


Скриншоты

Информация о модах

  • Бесконечные деньги
  • Неограниченная энергия
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать World Conqueror 4 (Мод, бесплатные покупки) 1.12.4 взлом

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Скачать World Conqueror 4 (Мод, бесплатные покупки) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о World Conqueror 4 (Мод, бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Гость Alexander
Гость Alexander 6 декабря 2023 19:37
Ждём версию 1.9.2
+10
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Гость Alexander
Гость Alexander 29 сентября 2023 10:27
Некоторые генералы, которые в магазине, купить рельзя
0
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