Версия:
1.11.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
944
Описание
Color Clash приглашает вас погрузиться в динамичную боевую арену, где стратегия переплетается с ярким хаосом красок! В этой увлекательной карточной игре вы окажетесь в центре сражения между двумя сторонами — красной и синей, где ваша задача состоит в том, чтобы захватить территорию, раскрашивая арену.
Каждая карта выпускает уникальные юниты со специальными способностями, позволяющими обойти противников и завоевать доминирование на поле боя. Выстраивайте стратегию, комбинируйте юниты и прокладывайте свой путь к победе, превращая арену в яркое полотно, отражающее вашу силу. Готовы ли вы заявить права на палитру власти и стать чемпионом Color Clash?
Информация о модах
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