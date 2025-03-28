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Color Clash (Мод, Без рекламы)

Color Clash 1.11.1

Без рекламы
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Версия:
1.11.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
944
Скриншоты
Описание

Color Clash приглашает вас погрузиться в динамичную боевую арену, где стратегия переплетается с ярким хаосом красок! В этой увлекательной карточной игре вы окажетесь в центре сражения между двумя сторонами — красной и синей, где ваша задача состоит в том, чтобы захватить территорию, раскрашивая арену.


Каждая карта выпускает уникальные юниты со специальными способностями, позволяющими обойти противников и завоевать доминирование на поле боя. Выстраивайте стратегию, комбинируйте юниты и прокладывайте свой путь к победе, превращая арену в яркое полотно, отражающее вашу силу. Готовы ли вы заявить права на палитру власти и стать чемпионом Color Clash?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Color Clash (Мод, Без рекламы) 179 Мб Ссылка 2 179 Мб

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