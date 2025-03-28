Описание

Color Clash приглашает вас погрузиться в динамичную боевую арену, где стратегия переплетается с ярким хаосом красок! В этой увлекательной карточной игре вы окажетесь в центре сражения между двумя сторонами — красной и синей, где ваша задача состоит в том, чтобы захватить территорию, раскрашивая арену.





Каждая карта выпускает уникальные юниты со специальными способностями, позволяющими обойти противников и завоевать доминирование на поле боя. Выстраивайте стратегию, комбинируйте юниты и прокладывайте свой путь к победе, превращая арену в яркое полотно, отражающее вашу силу. Готовы ли вы заявить права на палитру власти и стать чемпионом Color Clash?