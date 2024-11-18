Описание

Kingdom: New Lands — это завоевавшая признание игра, которая теперь доступна на мобильных платформах, сохраняя всю свою привлекательность и уникальность, за которую она была номинирована на премию IGF за лучший дизайн. Игра перенесла свои лучшие элементы с ПК и консолей на сенсорные экраны, оптимизировав управление без потери качества.





В Kingdom: New Lands вам предстоит построить и защитить своё королевство, сталкиваясь с множеством задач и вызовов. В игре вы будете использовать разнообразные предметы, взаимодействовать с персонажами и разгадывать загадочные статуи, чтобы укрепить своё королевство и справиться с наступающими опасностями. Ваше королевство нуждается в защите, и вам предстоит найти наилучшие способы использовать доступные ресурсы для его защиты и расширения.