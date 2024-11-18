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Kingdom: New Lands

Kingdom: New Lands 1.3.5.3.2228

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Версия:
1.3.5.3.2228
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Raw Fury
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

Kingdom: New Lands — это завоевавшая признание игра, которая теперь доступна на мобильных платформах, сохраняя всю свою привлекательность и уникальность, за которую она была номинирована на премию IGF за лучший дизайн. Игра перенесла свои лучшие элементы с ПК и консолей на сенсорные экраны, оптимизировав управление без потери качества.


В Kingdom: New Lands вам предстоит построить и защитить своё королевство, сталкиваясь с множеством задач и вызовов. В игре вы будете использовать разнообразные предметы, взаимодействовать с персонажами и разгадывать загадочные статуи, чтобы укрепить своё королевство и справиться с наступающими опасностями. Ваше королевство нуждается в защите, и вам предстоит найти наилучшие способы использовать доступные ресурсы для его защиты и расширения.


Информация о модах

Полная игра

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