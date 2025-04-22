Описание

Ant Legion: For the Swarm погружает вас в увлекательный мир стратегии, где выживание и тайны переплетаются в захватывающем сюжете. Игра бросает вызов вашим стратегическим навыкам, предлагая глубоко продуманный геймплей, который удержит вас на протяжении многих часов.





История начинается с триумфа: муравьи, объединившись и проявив невероятную стойкость, одерживают победу над ужасным Королем Песчаных Червей. Этот успех приносит колонии радость и уверенность в будущем. Но радость быстро омрачается, когда лидер муравьев начинает меняться под воздействием темных сил. Некогда светлая и обнадеживающая атмосфера колонии постепенно превращается в нечто зловещее, посылая волны страха и неуверенности среди муравьев. Ваша задача — разобраться в этой загадочной трансформации и сохранить колонию, балансируя между светом и тьмой.