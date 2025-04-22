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Ant Legion: For The Swarm (Мод, Без рекламы)

Ant Legion: For The Swarm (Мод, Без рекламы) 7.1.166

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Версия:
7.1.166
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
37GAMES GLOBAL
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 543 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
286
Скриншоты
Описание

Ant Legion: For the Swarm погружает вас в увлекательный мир стратегии, где выживание и тайны переплетаются в захватывающем сюжете. Игра бросает вызов вашим стратегическим навыкам, предлагая глубоко продуманный геймплей, который удержит вас на протяжении многих часов.


История начинается с триумфа: муравьи, объединившись и проявив невероятную стойкость, одерживают победу над ужасным Королем Песчаных Червей. Этот успех приносит колонии радость и уверенность в будущем. Но радость быстро омрачается, когда лидер муравьев начинает меняться под воздействием темных сил. Некогда светлая и обнадеживающая атмосфера колонии постепенно превращается в нечто зловещее, посылая волны страха и неуверенности среди муравьев. Ваша задача — разобраться в этой загадочной трансформации и сохранить колонию, балансируя между светом и тьмой.


Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ant Legion: For The Swarm (Мод, Без рекламы) v7.1.166 MOD APK

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Скачать Ant Legion: For The Swarm (Мод, Без рекламы) 543 Мб Ссылка 2 543 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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