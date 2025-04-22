Ant Legion: For the Swarm погружает вас в увлекательный мир стратегии, где выживание и тайны переплетаются в захватывающем сюжете. Игра бросает вызов вашим стратегическим навыкам, предлагая глубоко продуманный геймплей, который удержит вас на протяжении многих часов.
История начинается с триумфа: муравьи, объединившись и проявив невероятную стойкость, одерживают победу над ужасным Королем Песчаных Червей. Этот успех приносит колонии радость и уверенность в будущем. Но радость быстро омрачается, когда лидер муравьев начинает меняться под воздействием темных сил. Некогда светлая и обнадеживающая атмосфера колонии постепенно превращается в нечто зловещее, посылая волны страха и неуверенности среди муравьев. Ваша задача — разобраться в этой загадочной трансформации и сохранить колонию, балансируя между светом и тьмой.
Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.
Скачать Ant Legion: For The Swarm (Мод, Без рекламы) v7.1.166 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.