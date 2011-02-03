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Railroad Empire: Игра в поезда (Мод, Много денег)

Railroad Empire: Игра в поезда 4.7.0

Много денег
10
5
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Версия:
4.7.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ararat Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 382
Скриншоты
Описание

Railroad Empire: Train Game - это полноценная стратегическая игра, которая перенесет игроков в эпоху развития железнодорожного транспорта. Вам предстоит создать и управлять собственной железной дорогой, прокладывая пути и соединяя различные города и производства на обширных картах игры.


Вам предстоит разрабатывать сложные структуры и расписания для эффективной работы железной дороги, чтобы обеспечить плавное движение поездов и предотвратить возникновение заторов. Ваша задача включает перевозку пассажиров и грузов, а также развитие не только подвижного состава, но и других аспектов, влияющих на успех вашего железнодорожного предприятия.


Railroad Empire: Train Game предлагает увлекательный геймплей для фанатов паровозных сообщений. Вы сможете прочувствовать атмосферу эпохи развития железных дорог и воплотить свои стратегические навыки в управлении комплексной железнодорожной системой.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги*
  • Неограниченное золото*

*увеличивается, когда вы тратите

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 Теги темы: Много денег

Скачать Railroad Empire: Игра в поезда (Мод, Много денег) v4.7.0 MOD APK

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Скачать Railroad Empire: Игра в поезда (Мод, Много денег) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о Railroad Empire: Игра в поезда (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Bjashka
Bjashka 28 февраля 2024 20:18
Запускается, но после обновления пропадают все диспетчеры и все..... Висим.Извиняюсь, " после обучения" исчезают.
+4
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