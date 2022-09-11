Описание

Mindcell - это классная игра, произведенная при поддержке сочетания известных жанров, как шутер, экшн, бродилка и пронизанный атмосферой киберпанка. Ключевой герой исполнен в облике гуманоидоподобного киберга, у которого в голове есть разъем для сим карты. Он попал в необычное пространство, где над ним собирались проводить бессчетные опыты, но в один момент его высвободил незнакомый человек. И ныне вас дожидается сложная проверка, где вам необходимо освободиться от преследования, сокрушить противников, возобновить память и отыскать выход из сего пространства.