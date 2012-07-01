UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов) 2.3.4
UNKILLED - это захватывающая игра в жанре экшен с элементами зомби-апокалипсиса, созданная известной компанией MADFINGER Games. В этой игре игроки смогут погрузиться в мир сражений с зомби от первого лица и испытать уникальное и захватывающее игровое приключение.
Одной из ярких особенностей UNKILLED является качественно проработанный сюжетный режим, который погружает игроков в атмосферу зомби-апокалипсиса. События игры разворачиваются в руинах Нью-Йорка, который охвачен зомби-вспышкой. Вам предстоит взять на себя роль члена элитной организации WOLFPACK и бороться с зомби, а также разгадывать загадки и тайны, связанные с этой катастрофой.
Графика игры выполнена в высоком качестве 3D, что создает реалистичную и живописную игровую картину. Кроме того, UNKILLED предлагает захватывающие кат-сцены и кинематографические эффекты, которые придают игре дополнительную динамику и эмоциональность.
1. Бесконечные боеприпасы
2. Нет перезарядки
3. Можно атаковать издалека
4. Огромный урон
5. Включен адреналин
6. Всегда разрешено автоматическое лечение
7. Увеличение скорости бега
8. Анти-бан
ВНИМАНИЕ: Вы можете играть в игру, установив ОДИН APK, запустите и отмените загрузку из Google Play Store один раз, затем установите файл APK, он будет загружен в игре.
Скачать UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов) 2.3.4 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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