android-1.ru / Игры / UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов)
UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов)

UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов) 2.3.4

7
2
Скачать (920 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MADFINGER Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 920 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 417

UNKILLED - это захватывающая игра в жанре экшен с элементами зомби-апокалипсиса, созданная известной компанией MADFINGER Games. В этой игре игроки смогут погрузиться в мир сражений с зомби от первого лица и испытать уникальное и захватывающее игровое приключение.


Одной из ярких особенностей UNKILLED является качественно проработанный сюжетный режим, который погружает игроков в атмосферу зомби-апокалипсиса. События игры разворачиваются в руинах Нью-Йорка, который охвачен зомби-вспышкой. Вам предстоит взять на себя роль члена элитной организации WOLFPACK и бороться с зомби, а также разгадывать загадки и тайны, связанные с этой катастрофой.


Графика игры выполнена в высоком качестве 3D, что создает реалистичную и живописную игровую картину. Кроме того, UNKILLED предлагает захватывающие кат-сцены и кинематографические эффекты, которые придают игре дополнительную динамику и эмоциональность.


Скриншоты

Информация о модах

1. Бесконечные боеприпасы

2. Нет перезарядки

3. Можно атаковать издалека

4. Огромный урон

5. Включен адреналин

6. Всегда разрешено автоматическое лечение

7. Увеличение скорости бега

8. Анти-бан


ВНИМАНИЕ: Вы можете играть в игру, установив ОДИН APK, запустите и отмените загрузку из Google Play Store один раз, затем установите файл APK, он будет загружен в игре.



 Теги темы: Много патронов, Встроенный кэш

Скачать UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов) 2.3.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов) 920 Мб Ссылка 2 920 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
They Are Coming: Zombie Shooting & Defense (Мод, Бесплатные покупки)
They Are Coming: Zombie Shooting & Defense (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.21
Rusty Lake Hotel
Rusty Lake Hotel
Версия: 3.1.3
Zombie Critical Strike- New Offline FPS 2020 (Мод, много денег)
Zombie Critical Strike- New Offline FPS 2020 (Мод, много денег)
Версия: 2.6.25
Pack Opener for FUT 21 (Мод, Много денег)
Pack Opener for FUT 21 (Мод, Много денег)
Версия: 5.35
Меч слияния - праздный кузнец (Мод, Много денег)
Меч слияния - праздный кузнец (Мод, Много денег)
Версия: 2.0.6
Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег)
Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег)
Версия: 2.2.0
Симулятор жизни Ютубера 2 (Мод, Много денег)
Симулятор жизни Ютубера 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.4
Demolition Derby 2 (Мод, Много денег)
Demolition Derby 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.7.12

Отзывы о UNKILLED - Зомби-Шутер с Элементами Стратегии (Мод, много патронов)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Алексей
Алексей 7 ноября 2022 00:20
Контейнеры неоткрываются мод в душе не ебу есть или нет.Вы пидоры чмошные я вас в рот ебал и всех ваших остальных.
+1
Ответить