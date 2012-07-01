UNKILLED - это захватывающая игра в жанре экшен с элементами зомби-апокалипсиса, созданная известной компанией MADFINGER Games. В этой игре игроки смогут погрузиться в мир сражений с зомби от первого лица и испытать уникальное и захватывающее игровое приключение.





Одной из ярких особенностей UNKILLED является качественно проработанный сюжетный режим, который погружает игроков в атмосферу зомби-апокалипсиса. События игры разворачиваются в руинах Нью-Йорка, который охвачен зомби-вспышкой. Вам предстоит взять на себя роль члена элитной организации WOLFPACK и бороться с зомби, а также разгадывать загадки и тайны, связанные с этой катастрофой.





Графика игры выполнена в высоком качестве 3D, что создает реалистичную и живописную игровую картину. Кроме того, UNKILLED предлагает захватывающие кат-сцены и кинематографические эффекты, которые придают игре дополнительную динамику и эмоциональность.