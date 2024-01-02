Vikingard (Мод Меню) 2.1.24.9308cea9
Погружение в обширный мир с захватывающими квестами и эпическими битвами
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Netease Games Global
Версия:
2.1.24.9308cea9
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
1
Просмотров:
9 698
Vikingard — это игра, которая возвращает вас к воспоминаниям детства, и вы можете легко поставить ее простой, но захватывающий геймплей на первое место в списке ваших любимых игр. Вся графика выглядит так, словно взята прямо из мультфильма, и сопровождается качественным саундтреком.
Вы поклонник стратегических игр? Или вы ищете что-то новое и захватывающее, чтобы играть? Vikingard APK настолько захватывающий и увлекательный, что игроки говорят, что теряются в игре. Vikingard APK бесплатен и доступен во всех основных магазинах приложений! Загрузите свою копию сегодня и начните наслаждаться этим обширным миром с захватывающими квестами и эпическими битвами.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Быстрая битва (100x)
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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