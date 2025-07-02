Описание

Погрузитесь в мир Ocean Keeper: Dome Survival — захватывающий экшен-шутер в жанре Roguelike с элементами выживания и ролевой игры. Ваша задача — защищать своего робота от нескончаемых волн агрессивных монстров, которые стремятся уничтожить вас. Чтобы выжить, вам предстоит собирать ресурсы и артефакты, которые можно обменивать на ценные улучшения, помогая вам стать сильнее с каждой новой атакой.





Время между волнами инопланетных врагов можно использовать для прокачки вашего персонажа, робота или вооружения. Стройте автоматические турели, используйте дронов для сбора ресурсов и совершенствуйте свои навыки, чтобы повысить шансы на выживание. Исследуйте загадочные локации и фантастические подводные биомы, которые скрывают множество опасностей и уникальных находок.





Каждое погружение в подводные подземелья обещает быть уникальным, так как их планировка меняется с каждым новым заходом. Это гарантирует, что вы никогда не столкнетесь с одним и тем же сценарием дважды, делая каждое приключение по-настоящему непредсказуемым. В Ocean Keeper: Dome Survival вас ждут динамичные сражения, стратегическое планирование и постоянное развитие, которые создают захватывающий игровой процесс, полный неожиданных поворотов и вызовов. Собирайте горы лута, улучшайте своё снаряжение и докажите, что вы способны выжить в этом опасном подводном мире.