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Ocean Keeper: Рогалик Оффлайн (Мод меню)

Ocean Keeper: Рогалик Оффлайн (Мод меню) v1.0.4

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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RetroStyle Games UA
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 231 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 830
Описание

Погрузитесь в мир Ocean Keeper: Dome Survival — захватывающий экшен-шутер в жанре Roguelike с элементами выживания и ролевой игры. Ваша задача — защищать своего робота от нескончаемых волн агрессивных монстров, которые стремятся уничтожить вас. Чтобы выжить, вам предстоит собирать ресурсы и артефакты, которые можно обменивать на ценные улучшения, помогая вам стать сильнее с каждой новой атакой.


Время между волнами инопланетных врагов можно использовать для прокачки вашего персонажа, робота или вооружения. Стройте автоматические турели, используйте дронов для сбора ресурсов и совершенствуйте свои навыки, чтобы повысить шансы на выживание. Исследуйте загадочные локации и фантастические подводные биомы, которые скрывают множество опасностей и уникальных находок.


Каждое погружение в подводные подземелья обещает быть уникальным, так как их планировка меняется с каждым новым заходом. Это гарантирует, что вы никогда не столкнетесь с одним и тем же сценарием дважды, делая каждое приключение по-настоящему непредсказуемым. В Ocean Keeper: Dome Survival вас ждут динамичные сражения, стратегическое планирование и постоянное развитие, которые создают захватывающий игровой процесс, полный неожиданных поворотов и вызовов. Собирайте горы лута, улучшайте своё снаряжение и докажите, что вы способны выжить в этом опасном подводном мире.


Информация о модах
  • Мод МЕНЮ
  • Ресурсы всегда увеличиваются
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ocean Keeper: Рогалик Оффлайн (Мод меню) v1.0.4 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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