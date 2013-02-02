Описание

Petdise Tycoon - Idle Game - вы хотите, чтобы ваш зооцентр имел успех, но вам не хватает времени и ресурсов, необходимых для успешного управления им. Теперь с Pet Paradise вы можете быстро и легко масштабировать свой центр, интегрируя мощные инструменты за считанные минуты.





Обеспечьте душевное спокойствие клиентов и избавьте их от стресса, интегрировав наши мощные инструменты в ваш зооцентр. Назначьте встречи с профессиональным квалифицированным персоналом из нашего резерва специалистов. Воспользуйтесь преимуществами современных технологий, обеспечивающих удобство для всех гостей!





Раскройте потенциал нашей интегрированной технологии за счет простой интеграции, которая поможет повысить качество обслуживания ваших клиентов; уменьшить жалобы клиентов за счет автоматизации!