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Petdise Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)

Petdise Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) 1.205

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Версия:
1.205
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DailyFun
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 973
Скриншоты
Описание

Petdise Tycoon - Idle Game - вы хотите, чтобы ваш зооцентр имел успех, но вам не хватает времени и ресурсов, необходимых для успешного управления им. Теперь с Pet Paradise вы можете быстро и легко масштабировать свой центр, интегрируя мощные инструменты за считанные минуты.


Обеспечьте душевное спокойствие клиентов и избавьте их от стресса, интегрировав наши мощные инструменты в ваш зооцентр. Назначьте встречи с профессиональным квалифицированным персоналом из нашего резерва специалистов. Воспользуйтесь преимуществами современных технологий, обеспечивающих удобство для всех гостей!


Раскройте потенциал нашей интегрированной технологии за счет простой интеграции, которая поможет повысить качество обслуживания ваших клиентов; уменьшить жалобы клиентов за счет автоматизации!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Petdise Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) v1.205 MOD APK

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Скачать Petdise Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Petdise Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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markoy
markoy 17 сентября 2023 08:51
Скачивала вроде бы взлом, а все как обычно взлома даже не видно легче с плей маркета скачать
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 марта 2023 00:58
Piraniks, Здравствуйте, нашли только на таком языке)
-5
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Piraniks
Piraniks 5 марта 2023 00:55
Всё на иероглифах
+1
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