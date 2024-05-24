Стратегические игры в защиту всегда пользуются большой популярностью у постоянных игроков. Если вы тоже поклонник этого жанра, Clone Crazy Footman: Conquer — разумный выбор. В этой игре игроки попадают в смоделированный мир в стиле современных технологий. Эта игра позволяет вам продемонстрировать все свои лучшие тактические способности, чтобы в конечном итоге одержать победу.





В Clone Crazy Footman вы станете настоящим командиром, ведь ваша задача — построить собственную армию. Ваша база также должна быть прочно построена, чтобы защитить ее от постоянных атак противника. И чтобы быть хорошим командиром, одна из задач, которую вам нужно будет выполнить, — это принятие решений в неотложных ситуациях. Все ваши решения должны быть направлены на развитие вашей армии.