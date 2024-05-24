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Clone битва замков: Tower War (Мод, Без снижения золота)

Clone битва замков: Tower War (Мод, Без снижения золота) 1.1.0

Демонстрируйте тактические способности и принимайте важные решения
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sims Puzzle Games
Версия:
1.1.0
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
com.clonearmy.clash.war.warriors.fight.master.battlegame
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
85

Стратегические игры в защиту всегда пользуются большой популярностью у постоянных игроков. Если вы тоже поклонник этого жанра, Clone Crazy Footman: Conquer — разумный выбор. В этой игре игроки попадают в смоделированный мир в стиле современных технологий. Эта игра позволяет вам продемонстрировать все свои лучшие тактические способности, чтобы в конечном итоге одержать победу.


В Clone Crazy Footman вы станете настоящим командиром, ведь ваша задача — построить собственную армию. Ваша база также должна быть прочно построена, чтобы защитить ее от постоянных атак противника. И чтобы быть хорошим командиром, одна из задач, которую вам нужно будет выполнить, — это принятие решений в неотложных ситуациях. Все ваши решения должны быть направлены на развитие вашей армии.


Скриншоты

Информация о модах

    Никакого снижения золота

Скачать Clone битва замков: Tower War (Мод, Без снижения золота) 1.1.0 взлом

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Скачать Clone битва замков: Tower War (Мод, Без снижения золота)
95 Мб
Ссылка 2
95 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Clone битва замков: Tower War (Мод, Без снижения золота)


Комментарии (1)
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Евгений
Евгений 24 мая 2024 23:43
Возмржно антивирус или какаято ошибка Приложение после старта не открывает ракету Тем самым не позволяет играть с первых секунд.
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