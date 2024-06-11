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Masters of Madness Incremental (Мод, Бонус души)

Masters of Madness Incremental (Мод, Бонус души) 2.19.3

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AntiWay Studios
Версия:
2.19.3
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 85 Мб
id приложения:
com.antiway.mastersofmadness
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
148

Когда дело касается невообразимой просторности Вселенной, человечество всегда сталкивается с множеством загадок и вопросов. Ученые и исследователи стремятся понять, является ли космос спокойным и дружелюбным местом, или же он скрывает в себе ужасные тайны и опасности. Masters of Madness Incremental представляет собой увлекательную игру для тех, кто когда-либо представлял космос как место, полное ужаса, тьмы и неизведанных опасностей. Игра выполнена в стиле кликера, что делает ее легкой в освоении.


Один из ключевых аспектов игры - это ее контекст, который играет важную роль в создании захватывающего игрового опыта. Masters of Madness Incremental окружает игроков мрачная атмосфера инопланетных ландшафтов, вдохновленная классическими космическими хоррорами, такими как произведения Лавкрафта и Харрисона. Разработчики уделили особое внимание визуальному и звуковому оформлению игры, чтобы игроки могли полностью погрузиться в атмосферу ужаса и загадочности, ощущаемую в просторах космоса.


Скриншоты

Информация о модах

1. Офлайн-бонус

2. Бонус души

Скачать Masters of Madness Incremental (Мод, Бонус души) 2.19.3 взлом

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Скачать Masters of Madness Incremental (Мод, Бонус души) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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