Когда дело касается невообразимой просторности Вселенной, человечество всегда сталкивается с множеством загадок и вопросов. Ученые и исследователи стремятся понять, является ли космос спокойным и дружелюбным местом, или же он скрывает в себе ужасные тайны и опасности. Masters of Madness Incremental представляет собой увлекательную игру для тех, кто когда-либо представлял космос как место, полное ужаса, тьмы и неизведанных опасностей. Игра выполнена в стиле кликера, что делает ее легкой в освоении.





Один из ключевых аспектов игры - это ее контекст, который играет важную роль в создании захватывающего игрового опыта. Masters of Madness Incremental окружает игроков мрачная атмосфера инопланетных ландшафтов, вдохновленная классическими космическими хоррорами, такими как произведения Лавкрафта и Харрисона. Разработчики уделили особое внимание визуальному и звуковому оформлению игры, чтобы игроки могли полностью погрузиться в атмосферу ужаса и загадочности, ощущаемую в просторах космоса.