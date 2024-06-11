Освойте путь раскрытой ладони в Kung Fu Survival, захватывающей ролевой игре, где реальные бои переплетаются с глубокими знаниями мира боевых искусств. Здесь вам предстоит собрать лучшую команду гроссмейстеров кунг-фу, разблокируя их уникальные навыки, чтобы противостоять бесконечным волнам врагов. С более чем 100 доступными героями и множеством тактических возможностей перед вами станет нелегкое испытание: сможете ли вы подняться от новичка до гроссмейстера?





Kung Fu Survival переносит понятие выживания в мир праздных игр, представляя свежий стиль и стратегию, которые объединяют напряженные сражения в жанре Tower Defense с прекрасными восточными декорациями. Здесь вы можете свободно накапливать подарки и ресурсы, не ощущая давления платного доступа, который может замедлить ваше восхождение. В игре путь к престижу не пролегает через богатство, а через мудрость — ведь это знают все великие мастера!