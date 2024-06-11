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Kung Fu Survival (Мод, Режим бога)

Kung Fu Survival (Мод, Режим бога) 1.1.8

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ROPL
Версия:
1.1.8
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
id приложения:
com.ropl.kungfu
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
64

Освойте путь раскрытой ладони в Kung Fu Survival, захватывающей ролевой игре, где реальные бои переплетаются с глубокими знаниями мира боевых искусств. Здесь вам предстоит собрать лучшую команду гроссмейстеров кунг-фу, разблокируя их уникальные навыки, чтобы противостоять бесконечным волнам врагов. С более чем 100 доступными героями и множеством тактических возможностей перед вами станет нелегкое испытание: сможете ли вы подняться от новичка до гроссмейстера?


Kung Fu Survival переносит понятие выживания в мир праздных игр, представляя свежий стиль и стратегию, которые объединяют напряженные сражения в жанре Tower Defense с прекрасными восточными декорациями. Здесь вы можете свободно накапливать подарки и ресурсы, не ощущая давления платного доступа, который может замедлить ваше восхождение. В игре путь к престижу не пролегает через богатство, а через мудрость — ведь это знают все великие мастера!


Скриншоты

Информация о модах

Множитель урона

Множитель защиты

Режим бога

 Теги темы: Режим бога, Много урона

Скачать Kung Fu Survival (Мод, Режим бога) 1.1.8 взлом

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Скачать Kung Fu Survival (Мод, Режим бога) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

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