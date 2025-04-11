Описание

В Idle University вы будете играть роль управляющего учебной группой, помогая студентам достичь новых успехов в обучении. Собирайте разнообразных студентов, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и навыками. Планируйте их учебные занятия, организуйте мероприятия и поддерживайте студенческую жизнь, чтобы стимулировать их рост.





Управляйте ежедневными задачами, помогая студентам изучать материалы, тренироваться и развиваться. Обновляйте школьные принадлежности и оборудование, чтобы повысить эффективность обучения. Завершайте занятия и эксперименты, чтобы заработать кредиты за курс и продвигаться дальше.С вашим стратегическим подходом и умением управлять учебной группой, вы сможете оставить свой след в Университете Айдл и помочь студентам достичь новых академических высот!