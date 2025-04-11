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Idle University (Мод, Бесплатные покупки)

Idle University 1.4

Бесплатные покупки
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Версия:
1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Toe Bean Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
165
Скриншоты
Описание

В Idle University вы будете играть роль управляющего учебной группой, помогая студентам достичь новых успехов в обучении. Собирайте разнообразных студентов, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и навыками. Планируйте их учебные занятия, организуйте мероприятия и поддерживайте студенческую жизнь, чтобы стимулировать их рост.


Управляйте ежедневными задачами, помогая студентам изучать материалы, тренироваться и развиваться. Обновляйте школьные принадлежности и оборудование, чтобы повысить эффективность обучения. Завершайте занятия и эксперименты, чтобы заработать кредиты за курс и продвигаться дальше.С вашим стратегическим подходом и умением управлять учебной группой, вы сможете оставить свой след в Университете Айдл и помочь студентам достичь новых академических высот!


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Скачать Idle University (Мод, Бесплатные покупки) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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