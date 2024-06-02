В мире Merge Tales объединение яиц приводит к появлению мощных драконов, способных уничтожать врагов. Зловещие заговоры врага угрожают миру, скрывшись в тайном саду. Чтобы предотвратить эту угрозу, необходимо скорее сформировать отряд драконовых воинов. Однако туман, окутавший местность, мешает дальнейшему развитию, и его нужно быстро рассеять. Судьба окружающего мира и человечества висит на волоске, и лишь могущественное заклинание может вернуть прежнюю славу стране.





Кроме того, исследование неизведанных территорий открывает перед вами новые чудеса и возможности. На каждом уровне Merge Tales игроки сталкиваются с уникальными проблемами, но их объединяет общая цель - спасение человечества. Все разумные существа, включая вас, обладают магическими способностями, и использование их поможет в достижении этой цели. Игрокам предстоит искать яйца гоблинов и других волшебных существ, высиживая их, чтобы укрепить свою армию и рассеять туман. Это единственный путь к успеху, и только вы способны привлечь внимание джунглей и проявить свои истинные способности.