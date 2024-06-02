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Merge Tales (Много ресурсов)

Merge Tales (Много ресурсов) 2.6.0

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ivy
Версия:
2.6.0
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Требуется места:
≈ 148 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
62

В мире Merge Tales объединение яиц приводит к появлению мощных драконов, способных уничтожать врагов. Зловещие заговоры врага угрожают миру, скрывшись в тайном саду. Чтобы предотвратить эту угрозу, необходимо скорее сформировать отряд драконовых воинов. Однако туман, окутавший местность, мешает дальнейшему развитию, и его нужно быстро рассеять. Судьба окружающего мира и человечества висит на волоске, и лишь могущественное заклинание может вернуть прежнюю славу стране.


Кроме того, исследование неизведанных территорий открывает перед вами новые чудеса и возможности. На каждом уровне Merge Tales игроки сталкиваются с уникальными проблемами, но их объединяет общая цель - спасение человечества. Все разумные существа, включая вас, обладают магическими способностями, и использование их поможет в достижении этой цели. Игрокам предстоит искать яйца гоблинов и других волшебных существ, высиживая их, чтобы укрепить свою армию и рассеять туман. Это единственный путь к успеху, и только вы способны привлечь внимание джунглей и проявить свои истинные способности.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


Неограниченное золото

Неограниченное количество бриллиантов

Неограниченные ресурсы

Примечание : тратьте сколько хотите, даже если не хватает!


МОД 2


Бесплатный шоппинг

 Теги темы: Много ресурсов

Скачать Merge Tales (Много ресурсов) 2.6.0 взлом

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MOD V2
148 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
148 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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