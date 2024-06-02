Merge Tales (Много ресурсов) 2.6.0
В мире Merge Tales объединение яиц приводит к появлению мощных драконов, способных уничтожать врагов. Зловещие заговоры врага угрожают миру, скрывшись в тайном саду. Чтобы предотвратить эту угрозу, необходимо скорее сформировать отряд драконовых воинов. Однако туман, окутавший местность, мешает дальнейшему развитию, и его нужно быстро рассеять. Судьба окружающего мира и человечества висит на волоске, и лишь могущественное заклинание может вернуть прежнюю славу стране.
Кроме того, исследование неизведанных территорий открывает перед вами новые чудеса и возможности. На каждом уровне Merge Tales игроки сталкиваются с уникальными проблемами, но их объединяет общая цель - спасение человечества. Все разумные существа, включая вас, обладают магическими способностями, и использование их поможет в достижении этой цели. Игрокам предстоит искать яйца гоблинов и других волшебных существ, высиживая их, чтобы укрепить свою армию и рассеять туман. Это единственный путь к успеху, и только вы способны привлечь внимание джунглей и проявить свои истинные способности.
МОД 1
Неограниченное золото
Неограниченное количество бриллиантов
Неограниченные ресурсы
Примечание : тратьте сколько хотите, даже если не хватает!
МОД 2
Бесплатный шоппинг
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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