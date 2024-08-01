Swing Loops - Grapple Hook Race (Мод, Без рекламы) 1.8.24
Версия:
1.8.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 828
Swing Loops предлагает не просто еще одну игру на мобильных устройствах. Это новый взгляд на паркур в мире мобильных игр. Пока большинство игр сосредотачиваются на традиционных жанрах, таких как гонки или стратегии, Swing Loops решает занять особую нишу, предлагая игрокам непередаваемое ощущение свободы движения.
Паркур — это искусство перемещения, и в Swing Loops это искусство воплощено в полной мере. Вы будете прыгать, карабкаться и, конечно же, махать на канатах, преодолевая различные препятствия и вызовы уровней. Каждый уровень игры тщательно продуман, чтобы предложить игрокам уникальные задачи и ощущения.
Информация о модах
Неограниченное количество всех предметов
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