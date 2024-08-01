Swing Loops предлагает не просто еще одну игру на мобильных устройствах. Это новый взгляд на паркур в мире мобильных игр. Пока большинство игр сосредотачиваются на традиционных жанрах, таких как гонки или стратегии, Swing Loops решает занять особую нишу, предлагая игрокам непередаваемое ощущение свободы движения.





Паркур — это искусство перемещения, и в Swing Loops это искусство воплощено в полной мере. Вы будете прыгать, карабкаться и, конечно же, махать на канатах, преодолевая различные препятствия и вызовы уровней. Каждый уровень игры тщательно продуман, чтобы предложить игрокам уникальные задачи и ощущения.



