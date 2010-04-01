Tower of Winter (Мод, Тупые боты) 1.4.10 (41.168)
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tailormade Games
Версия:
1.4.10 (41.168)
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 850
Tower of Winter - это захватывающая история в мире, где суровые зимы десятилетиями охватили землю. Люди вынуждены были объединить паровые технологии и магию, чтобы выжить и сохранить свои жизни. Они оказались в безвыходной ситуации, где их выживание зависело от умения сочетать магические силы и технические навыки.
Самой загадочной точкой в этом мире является башня, стоящая на самом конце континента. Легенда утверждает, что именно здесь началась бесконечная зима, и многие считают ее источником всех бед. Эта башня стала символом загадочности и опасности, и исследователи решают отправиться туда, чтобы раскрыть ее тайны и, возможно, найти способ окончить холод и страдания.
Информация о модах
Тупой враг, всегда критический
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