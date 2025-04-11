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ALTER EGO (Мод, бесплатные покупки)

ALTER EGO 3.10.2

Бесплатные покупки
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Версия:
3.10.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Caramel Column Inc.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 781
Скриншоты
Описание

ALTER EGO - это захватывающий симулятор психоанализа, который погрузит вас в таинственный мир, где вы будете исследовать себя. В этой уникальной игре вас ждет комната, окутанная тьмой, наполненная словами и загадками. Как будто вы попадаете в библиотеку, где стоит женщина под инициалом "С".


В этом неоднозначном мире, где время, место и ваше существование кажутся нереальными, ваша задача состоит в поиске истины о себе, собирая пазлы вашего ЭГО (эго). ALTER EGO - это сложная игра, которая сочетает в себе привлекательные элементы: уникальная монотонная графика, загадочная история о женщине "S" и подробные результаты диагностики, которые раскрываются по мере прохождения игры.


В этом путешествии вы будете сталкиваться с различными диагностическими частями, которые будут отображать ваш прогресс и помогать вам понять глубинные аспекты вашей личности. ALTER EGO - это уникальная возможность погрузиться в самоанализ, расширить свое понимание о себе и увидеть себя с новой стороны.


Информация о модах
  • Полная версия игры была разблокирована.
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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать ALTER EGO (Мод, бесплатные покупки) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

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