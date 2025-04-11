Описание

ALTER EGO - это захватывающий симулятор психоанализа, который погрузит вас в таинственный мир, где вы будете исследовать себя. В этой уникальной игре вас ждет комната, окутанная тьмой, наполненная словами и загадками. Как будто вы попадаете в библиотеку, где стоит женщина под инициалом "С".





В этом неоднозначном мире, где время, место и ваше существование кажутся нереальными, ваша задача состоит в поиске истины о себе, собирая пазлы вашего ЭГО (эго). ALTER EGO - это сложная игра, которая сочетает в себе привлекательные элементы: уникальная монотонная графика, загадочная история о женщине "S" и подробные результаты диагностики, которые раскрываются по мере прохождения игры.





В этом путешествии вы будете сталкиваться с различными диагностическими частями, которые будут отображать ваш прогресс и помогать вам понять глубинные аспекты вашей личности. ALTER EGO - это уникальная возможность погрузиться в самоанализ, расширить свое понимание о себе и увидеть себя с новой стороны.