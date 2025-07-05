Spin Kingdom (Мод Меню) v1.78
Сделай спин — построи стратегию и возглавь королевство на арене PvP
Spin Kingdom — стратегическая пошаговая RPG, где спин слота решает судьбу хода. Ты прибываешь в королевство, которое шатает война с чудищами и лордами удачи. Каждые пять минут ты раскручиваешь цветные барабаны, выбираешь из выпавших символов атаку, бафф или ману, а затем отправляешь героя добивать врага на гексах. Нужный символ не выпал? Поменяй порядок барабанов и рискни ещё раз — ощущение, будто вытягиваешь карту судьбы из колоды.
Сильнее всего цепляют тактические пошаговые бои со слот-рандомом и Lucky Spin — бесплатным вращением, которое дарит эпические клинки и редкие руны. Сюжетный режим ведёт по провинциям, раскрывая интригу о древних механизмах, а Арена бросает в PvP, где важна не только удача, но и прокачка дерева талантов. За ежедневные подземелья ты получаешь осколки для легендарных командиров, так что каждая неудача превращается в шаг к армии мечты.
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.