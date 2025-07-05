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Spin Kingdom (Мод Меню)

Spin Kingdom (Мод Меню) v1.78

Сделай спин — построи стратегию и возглавь королевство на арене PvP

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Версия:
1.78
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Five Leaf Clover Studio
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 858 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Spin Kingdom — стратегическая пошаговая RPG, где спин слота решает судьбу хода. Ты прибываешь в королевство, которое шатает война с чудищами и лордами удачи. Каждые пять минут ты раскручиваешь цветные барабаны, выбираешь из выпавших символов атаку, бафф или ману, а затем отправляешь героя добивать врага на гексах. Нужный символ не выпал? Поменяй порядок барабанов и рискни ещё раз — ощущение, будто вытягиваешь карту судьбы из колоды.


Сильнее всего цепляют тактические пошаговые бои со слот-рандомом и Lucky Spin — бесплатным вращением, которое дарит эпические клинки и редкие руны. Сюжетный режим ведёт по провинциям, раскрывая интригу о древних механизмах, а Арена бросает в PvP, где важна не только удача, но и прокачка дерева талантов. За ежедневные подземелья ты получаешь осколки для легендарных командиров, так что каждая неудача превращается в шаг к армии мечты.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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