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League of War: Mercenaries (мод меню)

League of War: Mercenaries (мод меню) 9.14.007

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Версия:
9.14.007
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
JiroLabs
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 442
Скриншоты
Описание

League of War: Mercenaries - это захватывающая военная стратегия в 3D-формате, которая приглашает вас вступить в битвы в самых жарких точках планеты и доказать, что вы не боитесь войны.


В игре вас ждет увлекательный мир наемников и военных контрактов. Вы будете командовать огромными армиями наемников, заключать военные сделки и вести свои войска в бой. Динамичные битвы и детально проработанные боевые сцены придают игре реалистичность и атмосферу настоящей войны.


Основной целью игры является построение собственного военного штаба и сражение с врагами на разнообразных территориях, представленных на детальной карте. Вас ожидают более 100 кампаний, в ходе которых вам предстоит доказать свои тактические и стратегические навыки. Кроме того, вы сможете соревноваться с другими игроками-наемниками, чтобы подтвердить свое звание лучшего и получить ценные военные трофеи.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Авто Кабум
  • Нет развертывания
  • Нет Танца Победы
  • Нет требований к штаб-квартире для проведения мероприятий
  • Глобальный чат
  • Нет обучающих программ

Примечание . После прохождения туториала вам следует воспользоваться меню мода.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать League of War: Mercenaries (мод меню) v9.14.007 MOD APK

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Скачать League of War: Mercenaries (мод меню) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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