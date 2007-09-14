Описание

League of War: Mercenaries - это захватывающая военная стратегия в 3D-формате, которая приглашает вас вступить в битвы в самых жарких точках планеты и доказать, что вы не боитесь войны.





В игре вас ждет увлекательный мир наемников и военных контрактов. Вы будете командовать огромными армиями наемников, заключать военные сделки и вести свои войска в бой. Динамичные битвы и детально проработанные боевые сцены придают игре реалистичность и атмосферу настоящей войны.





Основной целью игры является построение собственного военного штаба и сражение с врагами на разнообразных территориях, представленных на детальной карте. Вас ожидают более 100 кампаний, в ходе которых вам предстоит доказать свои тактические и стратегические навыки. Кроме того, вы сможете соревноваться с другими игроками-наемниками, чтобы подтвердить свое звание лучшего и получить ценные военные трофеи.