Rysen Dawn (Мод, Много денег) 1.9
Rysen Dawn (Мод, Много денег) - В этой игре вы получите возможность сыграть в роли популярного стримера, который снимает свои трюки паркура на камеру и зарабатывает на этом много денег. Выполняйте разные трюки, некоторые из них действительно опасные и не советуем повторять их в реальной жизни. Ваш герой любит свою работу и выполняет потрясающие прыжки и трюки, снимая это всё на видео, он делится своими достижениями со всем миром и на этом зарабатывает деньги.
Особенности:
- Хорошая графика.
- Удобное управление.
- С помощью внутри игровой системы эмоций вы можете слушать свою любимую музыку.
- Режим фотографии в игре.
- Находите спонсоров и зарабатывайте много денег.
- Запустите игру на 60FPS.
Вся одежда и аксессуары куплены.
Скачать Rysen Dawn (Мод, Много денег) v1.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.