Описание

Rysen Dawn (Мод, Много денег) - В этой игре вы получите возможность сыграть в роли популярного стримера, который снимает свои трюки паркура на камеру и зарабатывает на этом много денег. Выполняйте разные трюки, некоторые из них действительно опасные и не советуем повторять их в реальной жизни. Ваш герой любит свою работу и выполняет потрясающие прыжки и трюки, снимая это всё на видео, он делится своими достижениями со всем миром и на этом зарабатывает деньги.





Особенности:

