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Rysen Dawn (Мод, Много денег)

Rysen Dawn (Мод, Много денег) 1.9

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Версия:
1.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
R-USER Games
Категория:
Аркады / Симуляторы / Спортивные / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 266 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 023
Скриншоты
Описание

Rysen Dawn (Мод, Много денег) - В этой игре вы получите возможность сыграть в роли популярного стримера, который снимает свои трюки паркура на камеру и зарабатывает на этом много денег. Выполняйте разные трюки, некоторые из них действительно опасные и не советуем повторять их в реальной жизни. Ваш герой любит свою работу и выполняет потрясающие прыжки и трюки, снимая это всё на видео, он делится своими достижениями со всем миром и на этом зарабатывает деньги.


Особенности:

  • Хорошая графика.
  • Удобное управление.
  • С помощью внутри игровой системы эмоций вы можете слушать свою любимую музыку.
  • Режим фотографии в игре.
  • Находите спонсоров и зарабатывайте много денег.
  • Запустите игру на 60FPS.


Информация о модах
Вы можете делать покупки, даже если у вас недостаточно денег;
Вся одежда и аксессуары куплены.


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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Rysen Dawn (Мод, Много денег) v1.9 MOD APK

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Скачать Rysen Dawn (Мод, Много денег) 266 Мб Ссылка 2 266 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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