Описание

«HIDE» = Прятки онлайн! принесет вам бесконечное удовольствие через привлекательные прятки уровней в Белом доме. Вы имеете право выбрать для себя другое место для свободной игры. Более того, вас ждут тысячи миссий, а также невероятно уникальные и захватывающие испытания.





Черезвычайно популярная игра, которая развлекает даже после более чем пятнадцатилетнего успеха на ПК и мобильных платформах. Он предлагает сотни часов приятных и захватывающих игр с рядом УНИКАЛЬНЫХ игровых режимов, которые заставят вас почувствовать, что вы играете в первый раз. Игра предлагает неограниченные ощущения, постоянные сюрпризы и захватывающие чувства, а также множество безумных миссий для исследования! Приготовьтесь часами веселиться с этим экстремально





⚫️ H.I.D.E. ⚫️ (Мод, Unlocked) - Установите себе на телефон одну из самых популярных игр в прядки! Это командная игра, в которой все игроки будут разделены на охотников и предметы. Основной задачей предметов будет - спрятаться как можно незаметнее, чтобы его не смогли найти охотники. А задача охотника ещё проще - найти искомый предмет и убить его! Игра созданная качественно, серьезными людьми которые проработали всё до мелочей. В игре вы сможете побывать на множестве интересных локаций. Откройте секретные призы и локации. Так же в игре много такого, чего нет в других подобных играх.