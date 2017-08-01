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HIDE - Прятки Онлайн! (Мод, Unlocked)

HIDE - Прятки Онлайн! (Мод, Unlocked) 0.38.13

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Версия:
0.38.13
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GS Games Studio
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 141
Скриншоты
Описание

«HIDE» = Прятки онлайн! принесет вам бесконечное удовольствие через привлекательные прятки уровней в Белом доме. Вы имеете право выбрать для себя другое место для свободной игры. Более того, вас ждут тысячи миссий, а также невероятно уникальные и захватывающие испытания.


Черезвычайно популярная игра, которая развлекает даже после более чем пятнадцатилетнего успеха на ПК и мобильных платформах. Он предлагает сотни часов приятных и захватывающих игр с рядом УНИКАЛЬНЫХ игровых режимов, которые заставят вас почувствовать, что вы играете в первый раз. Игра предлагает неограниченные ощущения, постоянные сюрпризы и захватывающие чувства, а также множество безумных миссий для исследования! Приготовьтесь часами веселиться с этим экстремально


⚫️ H.I.D.E. ⚫️ (Мод, Unlocked) - Установите себе на телефон одну из самых популярных игр в прядки! Это командная игра, в которой все игроки будут разделены на охотников и предметы. Основной задачей предметов будет - спрятаться как можно незаметнее, чтобы его не смогли найти охотники. А задача охотника ещё проще - найти искомый предмет и убить его! Игра созданная качественно, серьезными людьми которые проработали всё до мелочей. В игре вы сможете побывать на множестве интересных локаций. Откройте секретные призы и локации. Так же в игре много такого, чего нет в других подобных играх.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество боеприпасов
  • Никакой перезарядки
  • Никакой отдачи
  • Никакого распространения 
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 Теги темы: Unlocked

Скачать HIDE - Прятки Онлайн! (Мод, Unlocked) v0.38.13 MOD APK

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Скачать HIDE - Прятки Онлайн! (Мод, Unlocked) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о HIDE - Прятки Онлайн! (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
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Нуб с читами
Нуб с читами 3 декабря 2023 19:38
Игра просит обновление, хотя версия самая последняя, скажите пожалуйста что мне делать?
+3
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Джанлиллан
Джанлиллан 24 мая 2021 14:44
Генрих99,
Jaki jesteś dobry!
-8
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Генрих99
Генрих99 24 мая 2021 13:03
Grałem w tę grę i było ciekawie.
-7
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