Snake Lite — это простая аркадная игра с червями. Вы можете соревноваться с другими игроками, чтобы стать змеей wormmax, в отличие от предыдущих аркадных игр slither&snake. Snake Lite — это динамичная, насыщенная действием PVP-игра. Правила просты. По ходу игры контролировать аппетит ваших червей к более вкусной еде становится все труднее. Вы можете бороться, чтобы стать самым сильным червем и змеей! Snake Lite — это переосмысление классической игры про змей. Уникальные визуальные эффекты просты.





Эта трехмерная многопользовательская игра-червячок является частью семейства .io. Геймплей этой игры-червя был значительно улучшен. Вы можете играть в автономном режиме без ограничений, или вы можете объединиться с друзьями или противниками-змеями. Вы можете скользить, есть, развивать или уничтожать змей. Snake Lite — захватывающая бесплатная игра для iOS с плавным управлением и высокой производительностью. Последняя змея будет скользить по многопользовательской Battle Royale. Он или она также может участвовать в традиционной охоте на змей и зональных червей. Это классическая игра в жанре экшн.



