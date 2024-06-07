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Snake Lite (мод, Много денег)

Snake Lite (мод, Много денег) 4.12.1

49
13
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hippo Lab
Версия:
4.12.1
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
id приложения:
com.snake.io.slither.worms
Русский язык:
Есть
Лайков:
49
Комментарии:
0
Просмотров:
10 706

Snake Lite — это простая аркадная игра с червями. Вы можете соревноваться с другими игроками, чтобы стать змеей wormmax, в отличие от предыдущих аркадных игр slither&snake. Snake Lite — это динамичная, насыщенная действием PVP-игра. Правила просты. По ходу игры контролировать аппетит ваших червей к более вкусной еде становится все труднее. Вы можете бороться, чтобы стать самым сильным червем и змеей! Snake Lite — это переосмысление классической игры про змей. Уникальные визуальные эффекты просты.


Эта трехмерная многопользовательская игра-червячок является частью семейства .io. Геймплей этой игры-червя был значительно улучшен. Вы можете играть в автономном режиме без ограничений, или вы можете объединиться с друзьями или противниками-змеями. Вы можете скользить, есть, развивать или уничтожать змей. Snake Lite — захватывающая бесплатная игра для iOS с плавным управлением и высокой производительностью. Последняя змея будет скользить по многопользовательской Battle Royale. Он или она также может участвовать в традиционной охоте на змей и зональных червей. Это классическая игра в жанре экшн.



Скриншоты

Информация о модах

- МОД МЕНЮ

- Неограниченное количество монет

- Масштаб

- Заморозить камеру

- Скорость движения (активировать на начальном экране.)

- Скорость поворота (активировать в лобби.)

- Расстояние до тела (активировать на начальном экране.)


Примечание. Купите что-нибудь в гардеробе, чтобы заработать неограниченное количество монет.

 Теги темы: Много денег

Скачать Snake Lite (мод, Много денег) 4.12.1 взлом

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Скачать Snake Lite (мод, Много денег)
51 Мб
Ссылка 2
51 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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