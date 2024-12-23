android-1.ru / Игры / На русском / Case Opener - кейс симулятор (Мод, Unlocked)
Case Opener - кейс симулятор (Мод, Unlocked)

Case Opener - кейс симулятор 2.38.0

Unlocked
120
25
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.38.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Efez Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
53 890
Скриншоты
Описание

Case Opener - это захватывающая игра, которая предоставляет вам уникальную возможность погрузиться в мир открытия кейсов и собирать свой арсенал оружия. В этой игре вас ждут множество интересных возможностей, и вы сами решаете, какой путь развития выбрать.


Один из ключевых аспектов - это возможность собирать различное оружие и предметы, открывая кейсы. Каждый кейс содержит уникальные предметы, и вам предстоит решить, какие из них оставить себе, а какие продать или обменять. Этот процесс напоминает настоящее открытие кейсов, и ваши решения могут повлиять на ваш успех в игре.


В Case Opener также есть многочисленные улучшения и новаторские функции, которые делают игру еще более увлекательной. Вы сможете использовать собранное оружие в боях и сражениях, что добавляет элемент стратегии к игровому процессу.


Информация о модах

Бесконечные деньги

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Case Opener - кейс симулятор (Мод, Unlocked) v2.38.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Case Opener - кейс симулятор (Мод, Unlocked) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Stick Fight: Shadow Warrior & Stickman Game (Мод, Много денег)
Stick Fight: Shadow Warrior & Stickman Game (Мод, Много денег)
Version: 1.77
HIDE - Прятки Онлайн! (Мод, Unlocked)
HIDE - Прятки Онлайн! (Мод, Unlocked)
Version: 0.38.24
College Life (Мод, Бесплатные покупки)
College Life (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.1.26
Doors: Origins (Мод, Unlocked)
Doors: Origins (Мод, Unlocked)
Version: 1.16
городской поезд трек строительство рельс игра 2021 (Мод, Unlocked)
городской поезд трек строительство рельс игра 2021 (Мод, Unlocked)
Version: 1.0
Angry Birds Journey (Мод, много жизней)
Angry Birds Journey (Мод, много жизней)
Version: 3.8.2
Собаки подземелья - Ленивая ролевая игра (Мод, Бесплатные покупки/много денег)
Собаки подземелья - Ленивая ролевая игра (Мод, Бесплатные покупки/много денег)
Version: 3.2.5
Bee Brilliant (Мод, Много денег)
Bee Brilliant (Мод, Много денег)
Version: 1.93.0

Отзывы о Case Opener - кейс симулятор (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив