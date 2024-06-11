Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) 2.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Badsnowball Limited
Версия:
2.2.9
Обновлено:
Сегодня, 13:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
5 658
Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) - Встречайте новую музыкальную игру для вашего телефона! Вам нужно просто двигаться и перетаскивать, чтобы управлять своим мощным оружием. Внимательно слушайте музыкальный трек и серчайте по кубикам, которые будут падать с разных сторон!
Используйте разные типы оружия, которые можно открывать со временем. Чтобы разбить падающий куб - просто удерживайте и перетаскивайте оружие. Важно не пропускать падающие кубы, насладитесь захватывающими испытаниями соблюдая ритм. В игре есть песни на любой вкус, вам остаётся лишь выбрать ту которая понравится. Кроме этого, вы сможете найти широкий выбор оружия.
Информация о модах
1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МОНЕТ
2. РАЗБЛОКИРУЙТЕ VIP
3. НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ
Скачать Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) 2.2.9 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство