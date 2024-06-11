Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) - Встречайте новую музыкальную игру для вашего телефона! Вам нужно просто двигаться и перетаскивать, чтобы управлять своим мощным оружием. Внимательно слушайте музыкальный трек и серчайте по кубикам, которые будут падать с разных сторон!





Используйте разные типы оружия, которые можно открывать со временем. Чтобы разбить падающий куб - просто удерживайте и перетаскивайте оружие. Важно не пропускать падающие кубы, насладитесь захватывающими испытаниями соблюдая ритм. В игре есть песни на любой вкус, вам остаётся лишь выбрать ту которая понравится. Кроме этого, вы сможете найти широкий выбор оружия.