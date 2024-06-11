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Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег)

Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) 2.2.9

20
7
Скачать (72 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Badsnowball Limited
Версия:
2.2.9
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
id приложения:
com.dash.rhythm.dancing.smash.hop.game.tiles.circles.beat.paino
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
5 658

Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) - Встречайте новую музыкальную игру для вашего телефона! Вам нужно просто двигаться и перетаскивать, чтобы управлять своим мощным оружием. Внимательно слушайте музыкальный трек и серчайте по кубикам, которые будут падать с разных сторон!


Используйте разные типы оружия, которые можно открывать со временем. Чтобы разбить падающий куб - просто удерживайте и перетаскивайте оружие. Важно не пропускать падающие кубы, насладитесь захватывающими испытаниями соблюдая ритм. В игре есть песни на любой вкус, вам остаётся лишь выбрать ту которая понравится. Кроме этого, вы сможете найти широкий выбор оружия.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) 2.2.9 взлом

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Скачать Beat Shooter - Gunshots Rhythm Game (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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